Por medio de Twitter el Presidente Gabriel Boric, denunció que “un grupo de ultra derecha” lanzó panfletos con amenazas en su contra en la casa de sus padres en Punta Arenas.

Ante esto, el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se fue en picada contra quienes resulten responsables de este hecho.

"Esto no lo podemos aceptar, y venga de quien venga. Puede ser una amenaza real o falsa, uno no sabe de dónde proviene, pero lo está diciendo el Presidente de la República, y si lo expone públicamente es porque esta amenaza debe ser real, muy real el contenido", dijo el periodista.

A esto, agregó que si el Mandatario "es capaz de exponer esto y decir que son de ultraderecha, es porque debe tener algún peso".

"A ti te puede gustar el Presidente, te puede desagradar, te puede caer bien o mal, pero es el Presidente de tu país. Tal vez no lo elegiste y no quieres que sea el Presidente, tal vez lo único que quieres es que termine su mandato para elegir al que tú quieres. Tal vez no votaste por él o tal vez lo amas y quieres que siga por mucho tiempo", reflexionó Sepúlveda.

"Son todas las visiones que se pueden dar en un país con democracia, pero amenazar de muerte a alguien, amenazar de muerte al Presidente de la República cruza un límite y ese límite acá no lo podemos permitir", aseveró el comunicador.

"Esto tiene que tener una gran investigación y sancionar a la gente que amenazó al Presidente de la República, ojalá que esto no pase nunca con ninguna autoridad ni con nadie en nuestra sociedad", concluyó el periodista de Meganoticias.

Presidente Boric realiza denuncia por amenazas

“Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite”, advirtió el mandatario por medio de su cuenta de twitter, junto a fotografías que revelan las amenazas.

"En cualquier caso les aseguro que no me amedrentan en lo más mínimo, y pueden tener la certeza que estaré, junto con nuestro gobierno, firme trabajando por su Chile y su pueblo. Seguimos!", concluyó comentando el presidente Gabriel Boric.