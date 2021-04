"Se están muriendo de hambre": Rodrigo Sepúlveda otra vez se lanzó contra Piñera

El periodista de Meganoticias nuevamente criticó el requerimiento presentado por el Gobierno al TC, quienes han frenado la promulgación de la ley del Tercer Retiro.

Como cada fin de semana, el periodista y rostro de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, le pidió al director del espacio un momento para poder emitir una opinión con respecto al Tercer Retiro de los fondos de las AFP.

Recordemos que durante esta semana fue aprobado en el Congreso el proyecto de ley que busca autorizar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sin embargo, el Gobierno acudió al Tribunal Constitucional con el fin de frenar esta medida, lo cual rápidamente desencadenó un descontento en la población e incluso desató algunos incidentes violentos a lo largo de las principales ciudades del país.

Fue en este contexto que el periodista de Mega se tomó un momento para hablar acerca de esta compleja situación, dirigiéndose de manera directa al mandatario de Chile, Sebastián Piñera.

En su llamado, aseguró que "involucro a todos, al Congreso, a los diputados, involucro a todos . Este es un momento que tenemos que hablar desde el corazón, es un momento en que tenemos que unirnos como país. Acá no podemos mostrar dos camisetas, acá somos Chile".

Luego, el periodista estableció que "una de las grandes cosas que hoy está mostrando el Presidente es que no está siendo un chileno más, porque está dejando abandonada a su población y eso hoy da pena, es triste. El Congreso y la cámara de diputados por paliza votaron el retiro del 10%".



El rostro televisivo continuó su discurso refiriéndose a una experiencia personal que vivió durante la semana. "Estuve en la olla común y en la feria en Conchalí y les quiero hacer una invitación para que vayan a ver la realidad, a ver si se atreven a estar ahí con la gente...Chile no se puede morir de hambre y acá la decisión es fácil y depende sólo del Presidente de la República".

Luego, el comunicador le habló directamente al Jefe de Estado, expresando que "yo no soy nadie en este mundo, soy un simple periodista que tiene un rol de estar acá pero creo representar a mucha gente que tiene ganas de decírselo: no vaya al TC, retírelo. Demuestre grandeza, empatía y cercanía con su población, porque sus compatriotas se están muriendo de hambre y no es ninguna exageración, es la pura y santa verdad".

Asimismo, reflexionó acerca des que "la plata de la AFP es de la gente, no es del Gobierno y no es del Estado, es de la gente, y la pueden retirar porque es su plata y porque la necesitan hoy día para comer, para vivir y para poder pagar. Ellos no están pidiendo que les regalen nada, sino que quieren recuperar su plata".

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda dijo "hágalo Presidente, por favor, porque si no escucha al Congreso, si no escucha a los diputados, escuche a la población, escuche a su país, para que después pueda salir tranquilo por la calle y decir 'hice algo noble'".