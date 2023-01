Rodrigo Sepúlveda opinó sobre la suspensión del show de fuegos artificiales en Viña del Mar

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se tomó unos minutos durante la mañana de este sábado para entregar un potente mensaje sobre el show de fuegos artificiales que fue cancelado en Viña del Mar y Valparaíso para este Año Nuevo.

El conductor dijo que debido a la contingencia nacional, era mejor no realizar el espectáculo. “Yo sé que es una opinión muy impopular, distinta a lo que dicen las autoridades (…) Yo me crie viendo televisión los fuegos de artificio, mis papás son de la zona. No tengo distancia con este espectáculo, pero creo que hay momentos y momentos”, partió diciendo.

En ese mismo contexto, aseguró que "hay momentos para hacer show y momentos para callarse, donde el show tiene que guardar silencio. Creo que en este momento, este año, este show debía guardar silencio”.

El periodista explicó que “lo lamento mucho por todas las personas que venden productos de comida o hidratación, en la playa”. Sin embargo, añadió que “sacando el dolor económico”, con lo que sucedió el Viña del Mar era, a su parecer, mejor suspenderlo.

“Cuando tú tienes un incendio como el de Viña del Mar, donde se quemaron 500 casas, con dos personas fallecidas, donde hay gente que pide mediagua, donde hay escasez de todo, donde sabemos que las personas con TEA sufren mucho con esto, donde sabemos que provocan sufrimiento a nuestros animales…”, aseguró.

“Creo que este momento, este día, y lo digo con respeto, esto no es mala onda, este día no era para quemar plata. Prefiero que esa plata se le entregue a la gente que se le quemó la casa por los incendios. Prefiero eso”, reveló el periodista. Finalmente, dijo que “en la vida hay momentos para el show, pero no en este momento en mejor callar”.