El conductor de Alerta Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, se mandó un comentario en vivo sobre el caso de Cathy Barriga, el cual llamó la atención de muchos. Defendió su presunción de inocencia. El “Sepu” quiso bajar los humos de los detractores de la exalcaldesa de Maipú. Esto luego que ayer se confirmara su arresto domiciliario total y se desechara la solicitud de Fiscalía de enviarla a prisión preventiva.

La defensa de Rodrigo Sepùlveda

En ese contexto, el periodista se detuvo a destacar la presunción de inocencia de Barriga, como cualquier persona imputada que no ha sido sometida a juicio en un tribunal. Pidió “no castigarla tan duro”. “Hay mucha gente escribiéndome que Cathy Barriga es aquí y acá... Acá no hay una sentencia todavía, aquí hay una investigación. Entonces no la castiguen tan duro, pegándole, diciendo que es una delincuente... porque no hay una resolución todavía”, señaló.

A pesar de todo, también aclaró que el proceso continúa. “Tampoco digan que está libre de polvo y paja, porque hay una investigación que puede durar 120 días, hasta seis meses (...) Ella no es que haya sido determinada como delincuente y no es que esté libre de todo lo que ha pasado”, recalcó el comunicador.

La defensa a Cathy Barriga que hizo Rodrigo Sepúlveda dividió a los usuarios de redes sociales, generando comentarios cargados de ironía y acidez en redes sociales. “El problema es que ese ponderado y razonable enfoque de la realidad se debería aplicar a todo el mundo, y no solo al rostro de TV cuestionado…” y “me caen como el… la cathy barriga y el sepu, pero el weon no dijo nada que no fuera cierto”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.



Pero wn por la chucha Sepu... El problema es que ese ponderado y razonable enfoque de la realidad se debería aplicar a todo el mundo, y no solo al rostro de TV cuestionado... https://t.co/R6C9DDm6Wj — Será (@Uyuuuuuuuuy) January 26, 2024

Me caen como el pico la cathy barriga y el sepu, pero el weon no dijo nada que no fuera cierto. https://t.co/TOz9sRCHCG — paroxetina (@Imyoursugarmama) January 27, 2024