Rodrigo Sepúlveda le envió un nuevo mensaje sin filtro a las autoridades en Mega

El periodista y animador de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, aprovechó su espacio en televisión para emitir fuertes declaraciones al aire. Esta vez, en torno a la temática de las fiestas clandestinas mientras se siguen registrando cifras récord de contagios en Chile.

El rostro televisivo estableció una dinámica interactiva con los televidentes, preguntándoles ¿Cómo sueñan que sea Chile? La idea era que la gente pudiera entregar sus respuestas a través de las redes sociales utilizando el hashtag #alerta. Posteriormente, muchos de los mensajes que llegaron fueron leídos al aire por el mismo conductor. Salud, educación y Sename fueron los temas que más se repitieron en un tono crítico.

Te puede interesar: Tuiteros se burlaron de Andrés Allamand tras mensaje por la muerte del Príncipe Felipe

Tras recibir un tuit en relación a la primera línea de la salud en que agradecía su labor, Sepúlveda comenzó a decir que así como habían profesionales que estaban ayudando a salvar vidas, "hay otros que hacen fiestas clandestinas".

En relación a estas reuniones sociales, aseguró que "no sólo ciudadanos y gente común y corriente, sino que hay fiestas que han hecho carabineros, militares, jueces y fiscales. Acá tiene que ser para todos igual. ¿Cómo le vamos a pedir hoy a las personas que respeten a la autoridad si cometen este tipo de errores? Hay fiscalizaciones en algunos lugares, pero no una fiscalización general. Lo que más duele es cuando uno encuentra a estas personas en fiestas clandestinas, en reuniones masivas y no pasa nada".

Te puede interesar: José Antonio Neme realizó una triste reflexión tras la histórica cifra de casos por COVID-19

Posteriormente, en esta misma línea, el periodista sostuvo que "este es uno de los grandes errores que tiene nuestra fiscalización... la autoridad también se está portando mal y eso es mucho más grave porque dónde queda la credibilidad. Después con qué cara te miro si tú hiciste lo mismo que yo y me vienes a sancionar".

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda estableció que acá "la ley tiene que ser para todos y para todas, no algunos privilegiados que porque tienen contactos se vayan a sacar el castigo, acá el castigo tiene que ser para todos y duro, porque o si no la gente no cree".