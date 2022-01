Rodrigo Sepúlveda lanzó una inesperada confesión en Meganoticias Alerta

"No puedo empezar con la alegría de siempre, con la felicidad de siempre, con la energía positiva de siempre", aseguró.

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, abrió la edición de este sábado con una inesperada confesión en las pantallas de la señal privada.

“Les tengo que decir la verdad, no puedo empezar con la alegría de siempre, con la felicidad de siempre, con la energía positiva de siempre. No es que haya pasado algo grave en el equipo, no se pasen rollos”, lanzó de entrada el peridista.

Luego, reveló que su estado de ánimo estaba por el suelo debido a la derrota de la Roja el pasado jueves ante la albiceleste en Calama.

“Estoy triste con lo que pasó con la selección y estoy muy triste porque tenía toda la esperanza de que se le podía ganar a Argentina. Dígame ingenuo, dígame que soy un tipo iluso, pero yo sentía eso”, afirmó.

“Yo estoy golpeado y se lo digo con toda la razón que me entrega el argumento futbolístico porque no vi lo que yo quería ver. No vi a esa selección comiéndose a Argentina futbolísticamente”, se desahogó.

Finalmente, valoró el hecho de que la Roja haya podido jugar en regiones.