Rodrigo Sepúlveda lanzó duro descargo por la muerte de madre y su bebé que fueron atropellados

Rodrigo Sepúlveda usó su espacio en Meganoticias Alerta para realizar un duro descargo, tras conocer la noticia de la muerte de una mujer y su bebé de dos meses luego de ser atropellados en Villarrica.

Rodrigo Sepúlveda

A la orilla de una carretera fueron encontrados los cuerpos de una mujer y su guagua. Los funcionarios de Carabineros encontraron a las víctimas cuando transitaban por la ruta.

Los dos habrían sido impactados por un conductor que se escapó luego del impacto. Aún se busca al responsable.

El potente descargo de Rodrigo Sepúlveda

El periodista lanzó una dura reflexión por el terrible accidente que cobró dos vidas. El deshago fue muy potente.

“Sé que tenemos que seguir con la vorágine informativa, están todos nuestros periodistas trabajando en distintos lugares, y hay muchas noticias que obviamente hay que estar cubriendo, sin duda”, comenzó contando Sepu.

El comunicador, agregó “me quedé pegado con lo de Cynthia y Amaro, esta mujer de 25 años y este niñito de 2 meses que pierden su vida siendo atropellados”.

“¿Sabe que me imaginaba? Me imaginaba todo ese rato que ellos fueron atropellados, que se quedaron tirados y que nadie fue capaz de ayudarlos, de asistirlos, porque encuentran solo bultos ahí”, lamentó Rodrigo Sepúlveda.

Luego de esas palabras, el animador de Meganoticias realizó una potente reflexión. También se lanzó con todo contra el responsable del accidente por no haber auxiliado a las víctimas.

“Me pregunto cómo una persona, un ser humano, hombre o mujer, y lo digo así porque no hay una investigación que te compruebe quién es, si yo supiera diría, y diría hasta el nombre, pero cómo hay gente que puede ser tan mala”, comentó Sepu.

En esa misma línea, añadió que “me lo cuestiono, que no tenga alma, corazón y sentimientos, no se pregunte, no sienta empatía”.

“Imagínese todo el rato que estuvieron ahí con frío, a lo mejor sobreviviendo al accidente, a lo mejor con posibilidades de llevarlo a un hospital (...) y a lo mejor sobrevivían. Pero no, lo mejor es escapar”, manifestó.

Sepúlveda contó que “eso es lo que tenía acá (en el pecho) y quería decirles, porque no puedo entender la maldad de mucha gente, a mí me cuesta eso”.

“Yo no soy perfecto, yo me mando condoros todos los días de mi vida, pero sí creo que nosotros tenemos que hacer un llamado como sociedad con tanta maldad que vemos permanentemente en este tipo de situaciones”, comentó.

Para finalizar, Rodrigo Sepúlveda envío un crudo mensaje.

“Si uno llega a atropellar a alguien, bájate y da la mano, porque puedes salvar una vida. Acá hablamos de una mujer joven de 25 años y un de una guagüita de 2 meses, porque si no te importa eso, es porque no tienes alma y te mereces un castigo con absoluta dureza”.