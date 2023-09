Rodrigo Sepúlveda lanza potente descargo por ley de grabado de patentes en autos

Rodrigo Sepúlveda, conductor de Alerta Meganoticias, se lanzó con todo contra la nueva ley que obliga a los dueños a grabar la patente de los vehículos en vidrios y espejos.

“¿No les parece una patudez esto?”, comenzó diciendo el periodista, quien se mostró bastante molesto por la reciente legislación.

En los últimos días comenzó a regir una nueva ley que establece medidas para combatir el robo de automóviles, una de estas es la obligación de grabar la patente en vidrios y retrovisores. Según explicaron desde Gobierno existirá un plazo de 12 meses para que los dueños cumplan puedan cumplir con la norma.

Las críticas no se han hecho esperar y varios mostraron su molestia por el alto precio que esta medida implica para los propietarios y El Sepu también mostró su malestar ante esta ley.

Te puede interesar: Natalia Piergentili desató su furia contra los implicados en el Caso Democracia Viva

Rodrigo Sepúlveda critica nueva ley

“Sé que puede intimidar, pero todos los gastos que deben hacer las comunidades, las familias, por obtener seguridad, en muchos lugares, sale del bolsillo. Entonces en vez de dar una gran solución a que no te roben los autos, toda la responsabilidad a la ciudadanía. Vamos gastando... entre 25 y 40 lucas (cuesta) grabar las patentes”, disparó el comunicador.

El periodista utilizó la instancia para demostrar todos los gastos que los automovilistas deben cumplir y se mostró totalmente indignado debido a que ahora se debe sumar uno más.

“¡¿Por qué voy a tener que gastar todo yo?! ¿Por qué va a tener que ir usted a gastar esto? ¿Por qué el Estado no me da a mí las garantías de seguridad? (...) El Estado es el que tiene que darte seguridad”, señaló.

“A mí esto me parece una patudez con la población. No me puedo quedar callado con esto (...) No se burlen de la gente”, concluyó Rodrigo Sepúlveda.