Rodrigo Sepúlveda lanza dura respuesta por reclamo de un televidente

Este lunes por la mañana en Meganoticias Alerta, el conductor Rodrigo Sepúlveda no dejó pasar un comentario que recibió en redes sociales y respondió en vivo al reclamo de un televidente.

Durante el noticiero, el comunicador abordó la compleja situación que enfrentan varias localidades tras el sistema frontal y también informó sobre el grave accidente que ocurrió en San Javier.

Sin embargo, hubo algo que al parecer no le gustó mucho a uno de los televidentes y es que Sepu pasó gran parte de la mañana con su celular en la mano.

Fue en ese contexto que, antes de ir a un corte comercial, pidió un momento para leer en vivo el reclamo del sujeto.

“Déjenme decirle algo… Me escribe el señor Claudio acá en Twitter. Me dice: ‘lo que pude ver el programa Alerta fue ver a Rodrigo Sepúlveda no despegarse ni un momento de su teléfono móvil, lo cual me pareció una brutalidad. Qué tipo más desubicado’”, decía el comentario del televidente.

Te puede interesar: Cathy Barriga acusó que Neme y Diana Bolocco fueron poco serios en el juicio

Rodrigo Sepúlveda responde tajantemente

Sepúlveda no dejó pasar la crítica que recibió y respondió tajante en ese mismo momento.

“Claudio, hay dos cosas. Una, hay control remoto y usted puede cambiar e irse a ver Canal 13, el 11, el TVN, lo que usted quiera. Hay Netflix, hay Youtube. Puede ver otras cosas”, comenzó diciendo el comunicador.

Rodrigo Sepúlveda

“Pero usted no sabe cómo me sirve esto (celular) a mi y a ustedes, porque con esto yo me comunico con ustedes, en vivo”, aseguró Sepúlveda.

Además, agregó: “Gracias a esto nosotros recibimos información, comentarios, opiniones, todo en vivo. A mi me gusta la televisión interactiva, yo no podría hacer un noticiero sin verlos a ustedes, ni lo que opinan de lo que está pasando”.

“Si a usted le molesta que yo tenga el celular acá, caballero, yo no obligo a nadie a ver esto. A nadie. No soy quién para obligarlo a ver este noticiero. Usted puede ver otras cosas”, afirmó.

Asimismo, reiteró que “si a usted le molesta, porque yo voy a seguir siempre estando con mi celular acá, porque para mí es una herramienta de trabajo, de comunicación con ustedes. Si yo dejara esto acá, no tengo comunicación con ustedes”.

“Cómo ustedes a mí sí me importan, me importa lo que ustedes digan, a favor, en contra, me informen, me manden fotos, videos. Yo siempre lo voy a valorar”, concluyó Sepúlveda.