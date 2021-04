[VIDEO] Rodrigo Sepúlveda descargó su ira contra Piñera tras enviar el Tercer Retiro al TC

El animador de Meganoticias ocupó su cuenta de Instagram para cuestionar la decisión de Piñera para bloquear el tercer retiro.

El periodista y rostro de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, usó su cuenta de Instagram para descargarse contra el anuncio del Gobierno de Sebastián Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto de ley del tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP.

“Me acabo de enterar de la noticia que yo no esperaba”, partió diciendo. “Una noticia que me molesta mucho. Es muy dura. Te golpea duro. Te golpea en muchos aspectos. En el humano. Te provoca rabia, te provoca esa sensación de que los que hoy gobiernan tu país no entienden nada. Eso me da mucha pena. La noticia es que el gobierno va a ir al TC por el tercer retiro”, prosiguió.

“¿Pero saben qué? Más allá de la información les quiero comentar lo que siento. Como lo hago todos los fines de semana. Acá el gobierno no entiende nada. Acá el Gobierno está en un mundo paralelo; está absolutamente desconectado de lo que vive el país”, continuó.

A juicio de Sepúlveda, “esto sí que es no entender nada de lo que pasa en las calles. Nada de lo que pasa en la ciudad. Nada de lo que pasa en cada una de las poblaciones de Chile. Nada. Esto es la desconexión máxima. Acá no hay explicación”, siguió.

“Es cosa de escuchar todos los santos días la cantidad de personas que no reciben ni un mísero bono. Y tienen que seguir pagando el agua, la luz, porque tampoco se las han congelado. Hay que pagar arriendo, dividendo, con bonos que son una vergüenza y un bono que no le llega a la clase media. Un bono donde más encima rechazan a personas que sí lo necesitan. Personas que por una diferencia de 10 mil o 20 mil pesos no lo tienen”, acusó.

Además, estimó que “el gobierno tendría que abrazar a la población. Querer a la población. A los mismos que votaron por ti. A los mismo que te eligieron. Hacen todo lo contrario. ¿Saben que es lo que significa ir al TC? Que el plazo se extiende y extiende y la plata la necesitaba la gente antes de ayer. Es como vivir en una isla. Tomar decisiones sin comprender lo que te sucede fuera de La Moneda”.

Finalmente, se preguntó lo siguiente: “¿dónde están los ministros que tienen calle? ¿Dónde están? ¿Cómo nadie de ellos le puede decir al Presidente? ¿Ustedes creen que la gente es tonta y quiere sacar la plata porque la quiere sacar? No. Sabe que tiene que jubilar, pero hoy lo hace sólo porque necesita ese dinero”.

REVISA EL VIDEO ACÁ: