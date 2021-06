Rodrigo Sepúlveda insultó a los jefes que niegan permisos para ir a vacunarse

El rostro de Meganoticias Alerta nuevamente alzó la voz ante hecho de injusticia en plena pandemia de COVID-19.

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, nuevamente no tuvo pelos en la lengua para mostrar su indignación por la actitud que están tomando varios empresarios con sus trabajadores.

Todo comenzó cuando una periodista realizaba un despacho en vivo desde el vacunatorio del Parque O’Higgins. En ese momento, algunas personas entrevistadas indicaron que sus jefes no les habían permitido ir a inocularse en días laborales y que por eso lo hacían este sábado.

Tras estas acusaciones, Sepúlveda expresó que: "No puede ser que existan aún jefes que no autoricen a los trabajadores que vayan a vacunarse. Cómo es posible hacer un proyecto de ley al respecto, pero se hace, simplemente porque hay superiores que están errados y no los dejan ir a vacunarse, contrario a lo busca el gobierno y el país entero".

"Pedir autorización para vacunarse parece pecado. ¡Qué se creen esos tipos! A ellos hay que castigarlos de forma firme y dura, no a los empleados", recalcó.

"Es un error crear una ley para ir a los vacunatorios, y luego que algunos empresarios les descuentan las horas por hacer ese trámite, un trámite que debe ser prioridad en el mundo entero", agregó el comunicador.

Luego, el periodista explotó: "La persona que va a inocularse anda trabajando, no anda hueviando… ¡Es increíble!".

"Deben sancionar a los jefes de las empresas que toman esas decisiones, no a los empleados… ¡Qué vergüenza más grande! Ojalá los denuncien y que se conozca las empresas que no permiten ir a vacunarse… Hay desgraciados que no dejan, qué pelotudez más grande", cerró.