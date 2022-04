Rodrigo Sepúlveda felicitó a Enrique Paris por hablar sobre su orientación sexual

El periodista recalcó que si bien es algo personal que no debería ser importante, “que lo diga una autoridad es relevante”.

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se tomó un minuto de reflexión para aplaudir al ex ministro Enrique Paris por sus declaraciones sobre su orientación sexual.

Recordemos que la ex autoridad de gobierno conversó con la revista Sábado de El Mercurio en donde entregó detalles inéditos de su vida privada.

“En esos años tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente”, reveló.

Tras esto, Sepu explicó durante el noticiero que quería hablar sobre la noticia que surgió ayer pero no había podido antes. “Que él haya reconocido su sexualidad, su manera de enfrentar la sexualidad, yo encuentro que es tan lindo, que es tan noble, que es tan sano”, comenzó explicando el conductor.

En esa línea, agregó que “uno se manifieste y que diga lo que piensa, y lo que cree, sus propias convicciones, sin miedo, sin temor, sin dar explicaciones al resto”.

Por lo mismo, el periodista enfatizó a los televidentes que “cada uno puede ser como quiera, ustedes pueden ser como quieran. Ustedes, sexualmente, pueden tener sus propias posiciones, pensamientos. Acá nadie te obliga a ser como tienes que ser, ¡nadie!”.

El periodista también explicó que las declaraciones sobre la vida privada del ex ministro y su orientación sexual, “no es tema, o sea, no deberíamos estar hablando de esto”.

“La sexualidad que uno decide llevar en su vida no es tema. Sin embargo, viniendo de una autoridad, de una persona tan pública, tan conocida, yo lo aplaudo porque esto también sirve”, continuó el periodista.

Además, volvió a enfatizar que cada uno es libre de hacer y vivir su vida como más estime conveniente, y que somos libres de pensar y hacer lo que queramos mientras que no pasemos a llevar a otros.

“Felicito al ministro, lo felicito porque no es fácil y debiera ser fácil, no es fácil y no debería ser tema (...) No es tema tu sexualidad, ¡no es tema!, pero que lo diga una autoridad es relevante”, cerró.