El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se tomó un momento en pantalla tras entrevistar a la esposa de un adulto mayor que fue agredido durante las manifestaciones de los delincuentes denominados “overoles blancos”, donde realizó una pequeña reflexión a raíz de las situaciones de violencia a días del Plebiscito Constitucional.

“¿Saben qué? Quedé mal, me duele la guata. Ayer me fui a cortar el pelo, subí al ascensor y habían cuatro personas, tres mujeres y yo. Una me saluda y me dice cómo estaba para las elecciones. Yo le digo: ‘Bien, contento’. Otra señora comenta: ‘No hablemos de política, porque eso significa violencia’. La otra señora le responde: ‘Bueno, tienes toda la razón’”, inició el periodista.

En esa misma línea, preguntó al aire: “¿Eso es normal? Eso no es normal. En este país tenemos todo el derecho de tener posiciones (políticas) diferentes y respecto a la vida, a lo que sentimos, los gustos, a lo que pensamos”.

“Mañana hay un plebiscito súper relevante para este país, súper relevante. El día lunes 5 todos tendremos que hacer nuestra pega, esto no cambia de un día para otro. Pero es valiosísimo lo que vamos a hacer, vamos a construir un país distinto en 30 o 40 años. Es para construir un país mejor. Pero hagámoslo en paz. Debemos hacer un llamado a que la elección de mañana sea en completa paz”, relató.

Para cerrar, el animador de Mega realizó un llamado a los televidentes a ser tolerantes con las diferentes opiniones: “Con inteligencia emocional, con empatía, con generosidad. Vamos a votar y disfrutar de un país democrático. Esa democracia me permite expresarme como yo quiera. Basta de violencia de este país”.