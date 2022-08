Rodrigo Sepúlveda explotó de rabia tras el rayado al Museo Bellas Artes

“Cero respeto por la cultura también, cero respeto por la historia. Por llamar la atención no más", declaró.

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, utilizó unos minutos de su programa para realizar un fuerte descargo tras el atentado al Museo Nacional Bellas Artes, donde dos personas pintaron un grafiti en la cúpula del recinto.

El periodista partió su monólogo preguntándose cómo fue posible que llegaran ahí sin que nadie se percatara de la situación, enfatizando en que este hecho es una falta de respeto a la cultura. “Cero respeto por la cultura también, cero respeto por la historia. Por llamar la atención no más (...) Siempre he dicho que debieran existir lugares acá en nuestro país con murallas blancas o negras en que se pueda manifestar el arte. A mi me encanta el grafiti, lo encuentro muy lindo. Es arte, es cultura a un gusto personal”, admitió.

Pese a esto, aclaró que está en contra de lo ocurrido en el lugar, aclarando que hay espacios “pero ahí no, hay lugares y lugares. Es el Museo de Bellas Artes y miren cómo está. Encuentro que es una falta de respeto por la cultura, con la infraestructura de nuestro país. Hay cosas que debemos cuidar y esta es una de ellas”, cerró el periodista.