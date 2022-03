Rodrigo Sepúlveda estalló tras conocer las denuncias por ataques sexuales en Barrio República

“Estoy tan contento que a través de las redes sociales hayan aparecido mujeres valientes exponiendo que en el Barrio República no pueden ir a estudiar”, exclamó.

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, lanzó una potente reflexión al inicio del espacio matinal, donde se refirió con dureza a los relatos de distintas estudiantes que acusan ser víctimas de la delincuencia, acoso e intentos de secuestro en este sector de la capital.

“Estoy tan contento porque las mujeres se atrevieron a exponer sus miedos en salir de su instituto o universidad al Metro o a tomar la micro, porque en ese período les podía pasar algo”, recalcó Sepu.

Y si bien el comunicador aclaró que “puede ser una contradicción, porque estoy feliz con algo que puede ser completamente negativo, estoy feliz porque lamentablemente en este país, si tú no gritas, si no te manifiestas, no hay resultado”.

“¿Qué hubiese pasado si estas mujeres se esconden por miedo, por temor, por no querer hacer ruido? Y se esconden, y esto sigue desde abajo y lo tapan porque no se atreven. ¿Qué hubiese sucedido? Se levanta la alfombra, se mete la mierda abajo, se tapa la alfombra y el tema queda ahí”, denunció.

Finalmente, afirmó que “este país tiene que terminar de ser un país que reacciones. Hablaron todos, aparecieron las autoridades, aparecieron todos a hablar después de lo que sucedió. Si no es por la valentía de las mujeres esto sigue y da lo mismo. Dejemos de ser un país de reacción, tenemos que ser un país de acción”.