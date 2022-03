Rodrigo Sepúlveda estalló rabia por la inseguridad y hechos de violencia en la capital

"La gente necesita seguridad hoy. No dejar pasar el tiempo, porque esto va como una ola”, lanzó al aire.

El animador del programa "Meganoticias Alerta", Rodrigo Sepúlveda, reaccionó indignado tras conocer el cobarde ataque recibió un estudiante por parte de un grupo de vendedores ambulantes, y también lo ocurrido con un joven herido a bala durante una marcha, por lo cual el gobierno pidió un sumario a Carabineros.

“Acá permanentemente estamos con hechos de violencia, con inseguridad, ¿todo el día así vamos a estar? ¿Así vamos a vivir en Chile? ¿Dónde la gente tenga miedo? ¿Qué no pueda salir en paz? ¿Qué no pueda tomar un Transantiago, el Metro porque te van a manosear, o te van a tocar o robar? ¿Qué no puedas salir a la calle porque te puede llegar un palo?”, dijo de entrada el comunicador.

“Paremos un poco. Acá la pega hay que hacerla bien, pero hay que hacerla. Porque hay mesas de reuniones, cosa que encuentro que es muy bueno, correcto, necesario, pero hay que hacer la pega. La gente necesita seguridad hoy. No dejar pasar el tiempo, porque esto va como una ola”, agregó.

Por último, aprovechó de leer un mensaje que recibió, en el cual se explicaba uno de los motivos de las protestas impulsadas por los estudiantes, y que tenían relación con la Beca Junaeb, que tiene una serie de limitantes para comprar.

“Vean por qué pasan las cosas. Vean por qué se inicia la marcha. Entienda por qué la gente se manifiesta. Por esto. No tienen recursos. Y aquí la seguridad, yo estoy podrido con el tema de la seguridad, porque acá en Chile ya no puedes caminar”, agregó.

“Acá no más palabras. La solución tiene que ser ya”, cerró el periodista.