Rodrigo Sepúlveda emitió una dura reflexión sobre la violencia en Santiago Centro

El conductor de Meganoticias Alerta habló sobre los ataques ocurridos en la Alameda y reveló que tiene miedo de salir a la calle.

La semana que está terminando fue una llena de terror en las calles de la capital de nuestro país, luego una persona fuese asesinada en un robo y otros tres peatones fueran apuñalados en distintos días en las calles de la Alameda. Por lo mismo, el animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, no pudo evitar referirse al tema.

“El tema es hoy muy fácil y sencillo: la gente tiene miedo de salir a la calle, así de simple. La pregunta que siempre me hago, independientemente de la nacionalidad, ¿por qué llega un niño de 15 años a apuñalar a alguien? ¿Por qué un niño de 15 años llega a delinquir? ¿Cuáles fueron todas sus carencias anteriores? Porque hay algunos que sí lo hacen y hay otros que no lo hacen”. El periodista agregó que quizá se deba a factores como el “¿barrio, amigos, escasez de recursos, la necesidad rápida de obtener las cosas que con trabajo a largo plazo sería más difícil?”.

“Tenemos que hacernos esa pregunta, independientemente de las soluciones a corto plazo que hay que dar hoy, sí o sí, porque Chile tiene que volver a caminar en paz” y agregó que se debe “ayudar a esos niños que viven en soledad y tristeza, que a lo mejor viven sin padres, con escasez de recursos, con nulo acceso a la educación”, y “entregarles las herramientas desde abajo, para que sean parte de la buena sociedad”.

Además, dijo que el actual Gobierno no está “echado hacia atrás, viendo la tele y que las cosas pasen”, ya que sí se han “hecho cosas”, como “la recuperación de Meiggs, la recuperación de ocho estaciones de Metro”, y el desbaratamiento de bandas de narcotráfico, aseguró que hay un contrapunto con “lo que pasa día a día, en el corto plazo. Esto es lo que nosotros somos incapaces de recuperar”, además de decir que esta violencia se arrastra desde los gobiernos anteriores, pero que “explota ahora y ahora hay que solucionarlo”.

“En este país no podemos seguir perdiendo gente que, fin de semana a fin de semana, muere apuñalada por un infeliz que viene a robarte esta hueva... que es un celular, esto no lo podemos aceptar en Chile. Y hay que ser duro. ¿O usted manda tranquilo a sus hijas a la universidad o al colegio? ¡Es imposible! Cuando yo tengo que ir a buscar a mis hijas a un cumpleaños o a una fiesta, salgo muerto de miedo en la noche. Eso me imagino que le pasa a muchísimos de ustedes”, aseguró el comunicador.

“¿Ustedes creen que los delincuentes tienen miedo? No tienen ningún miedo. Son kamikaze, son ‘ni dios ni ley’. Les da lo mismo. Ellos van por su objetivo y si los detienen, pasa lo mismo que sabemos por historia. Antes de ayer detuvieron a una persona que tenía 17 detenciones, y a uno cuando no paga la cuenta del celular, te están llamando y te ponen en Dicom”, agregó.

Finalmente, aseguró que hoy “las prioridades están erradas”, y que “acá es donde nosotros tenemos que ser duros. Tenemos que recuperar Chile para los chilenos y los extranjeros para poder caminar en paz”.