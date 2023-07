Rodrigo Sepúlveda disparó polémicos dichos sobre protesta en La Moneda

Rodrigo Sepúlveda, se llenó de comentarios en Twitter tras declarar que había gente “sin color político” manifestándose contra el gobierno en el frontis de La Moneda.

Según algunos televidentes, se trató de una información errónea, ya que la protesta habría sido dirigida por Pancho Malo, líder del “Team Patriota”.

En Meganoticias, el periodista decidió leer el mensaje de Maribel, una mujer que se encontraba en el lugar.

“Me dice que no es del Team Patriota. Hay gente que se está manifestando ahí mismo, en el lugar, contra el gobierno. Es gente normal que tiene una opinión y que la quiso ir a dar hoy a La Moneda. Hay mucha gente que no tiene color político y está ahí, reclamando por las obvias situaciones que están pasando en nuestro país”, relató. Sin embargo, sus dichos le valieron críticas en la red social de Elon Musk.

Rodrigo Sepulveda dice:



“es una manifestación espontánea por gente común, no está organizada por el team patriota”



Acto seguido aparece el delincuente y asesino de pancho malo dirigiendo a los fascistas vociferantes.



Que vergüenza de periodismo @mega #ALERTA pic.twitter.com/wdSGiHanI6 — Emiliano Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) July 28, 2023

En @meganoticiascl, manifestación en La Moneda, conductor Rodrigo Sepúlveda dice “que no es el team patriota sino gente común y corriente que se ha querido manifestar contra el gobierno”, mientras la cámara enfoca a Pancho Malo, líder del Team Patriota ordenando a la gente. 🤷‍♂️ — Eugenio Severin (@eugenioseverin) July 28, 2023

Rodrigo Sepúlveda responde a las críticas

Luego de tomar conocimiento de los comentarios, el comunicador respondió con todo.

“La gente que está hablando en Twitter, con mucho respeto si, respecto a la gente que estaba presente... yo no estoy ahí como para decir quiénes estaban y quiénes no estaban. Me mandan fotos, me mandan imágenes de camisetas... yo lo único que estoy diciendo es que me escribió mucha gente que no tiene color político y que se quiso ir a manifestar”, señaló.

“¿Cuál es el problema? Todos tenemos derecho de estar ahí. ¿Eso se puede hacer o no? No piensen que yo estoy tratando de evitar decir que hay otro grupo político... a mí me da lo mismo, yo solo comento lo que ustedes me dicen, la información que me mandaban desde allá”, añadió.