Rodrigo Sepúlveda dejó en ridículo a las autoridades tras caída del sitio del SII

El rostro de Meganoticias no tuvo miedo para encarar al Subsecretario de Servicios Sociales por la situación vivida con el portal web.

Los ineptos de La Moneda lo hicieron otra vez. Durante la mañana de este sábado, el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII) se cayó dejando a miles de chilenos sin poder solicitar el bono clase media, cuyas postulaciones iban a comenzar a eso del mediodía.

Por lo mismo, el rostro de Mega, Rodrigo Sepúlveda tomó contacto con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, quien se refirió al fallido inicio de las solicitudes. Asimismo, explicó que durante la tarde de esta misma jornada la plataforma estará habilitada para que los chilenos puedan realizar el trámite con total normalidad.

Villarreal, desde el despacho en vivo de un reportero del canal, afirmó que "nosotros entendemos y comprendemos que frente a la necesidad, la ayuda tiene que llegar ayer, nosotros como Gobierno estamos esforzándonos para que llegue lo antes posible".

Ante dichas declaraciones por parte de la autoridad, el periodista se mostró impaciente y no se aguantó nada. Fiel a su estilo, encaró al interlocutor y aseveró que "esto es jugar con la gente, porque si sabemos que vamos a tener un problema, lo informo ayer o lo anuncio que el proceso se realizará el lunes, pero esto es injustificable, no es correcto".

La autoridad le respondió al periodista que "creo que es importante que seamos responsables con la información que damos, un bono que va a llegar a más de dos millones de personas, con la información de dónde hay que solicitar los ingreso". Al escuchar la réplica del subsecretario, la figura televisiva volvió a arremeter.

"Discúlpeme subsecretario, no estoy levantando una información falsa o datos equivocados, estoy diciendo que esto hoy se iba habilitar, el Bono de Clase Media, no es que yo lo haga inventado, no sé si estoy cagando fuera del tiesto", cerró Rodrigo Sepúlveda. Unos pocos segundos más tarde, terminó el despacho, tras este acalorado debate.