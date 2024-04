Rodrigo Sepúlveda defiende a venezolanos trabajadores en Chile: “Me duele”

El conductor de Mega Noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se descargo sobre la "Pequeña Caracas", nombre que la prensa le ha colocado al sector de Estación Central debido a la alta presencia de extranjeros de nacionalidad venezolana. El periodista aseguró que la asociación tenía que ver además, con la venta de drogas y prostitución.

Recordemos que hace algunos días, el comunicador generó opiniones divididas en redes sociales luego de ponerse a llorar mientras una colega cubría el robo a un local de huevos en la comuna de Santiago. En ese entonces el profesional expresó su tristeza y contó que conocía el esfuerzo detrás de ese local comercial. "Yo estoy deshecho. Me golpeó mucho esto” señaló en esa oportunidad.

¿Qué dijo Sepúlveda sobre los venezolanos?

“A mí me carga esta definición del barrio como Pequeña Caracas” apuntó. “Me carga porque tiene como una defición sólo de drogas, de narcotráfico, de prostitución... Y me duele mucho porque conozco muchos venezolanos que no están en esa parada” explicó para luego decir que habían mucho venezolanos en Chile que venían a entregar amor.

Luego expresó. “Una ‘Pequeña Caracas’ le pega mucho al venezolano en general y hay que ser súper justos. Acá hay mucho venezolano que viene a aportar gastronomía, cultura, onda, energía, trabajo, amor... hay muchos venezolanos casados acá que han hecho su vida en Chile” dijo. “Es como generalizar y a mi me carga mucho la generalización, en todo aspecto” agregó.

Cabe mencionar, que es mismo día en el matinal una mujer salió a pedir que ya no se le llamara así al lugar. “Por favor, chiquillos, no más ‘pequeña Caracas’. Sobre la misma dijo que los extranjeros se “sienten cómodos, se normalizó, es cosa de ver. Yo siento que cada vez hay más venezolanos en esta comuna”.