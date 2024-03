Colo Colo consiguió superar su llave ante Godoy Cruz y se instaló en la tercera fase de la Copa Libertadores 2024, aunque el empate sin goles en el Estadio Monumental no dejó a todos conformes, y fue Rodrigo Sepúlveda quien criticó a los albos por haber dejado partir a uno de los delanteros más destacados del último tiempo en el Cacique.

Así es, mediante una nueva transmisión en su canal de YouTube SepuTV, el periodista confesó no haber superado la controversial salida de Juan Martín Lucero: "A mí me encantaría que Colo Colo tuviera un goleador de verdad, a mí me encantaría que Colo Colo tuviera a Lucero, ese era el jugador que Colo Colo no podía dejar partir. Eso son goleadores, goleadores".

En esa línea, explicó que los actuales atacantes del cuadro albo no cuentan con el mismo nivel del argentino que hoy milita en el Fortaleza: "Entra Pizarro, buen jugador, pero hazme goles po'. Palacios, buen jugador, pero yo no sé de que juega todavía en Colo Colo y no es goleador. Paiva me gustó porque lo encontré luchador, metido y hambriento".

Tras ello, fue enfático con su postura: "Yo a Lucero lo hubiese amarrado. Yo sé que el tipo se quiso ir, su historia ya la saben, pero ese era un jugador para mí". "Porque no es que se haya ido a un tremendo equipo, se fue al fútbol brasileño, pero no es que se haya ido a River como Solari", disparó el reconocido comunicador de Meganoticias.

Y para finalizar, elogió la gran capacidad que tuvo Juan Martín Lucero a la hora de marcar goles en su paso por el Cacique: "Yo les digo que Lucero era el delantero que necesitaba Colo Colo, Lucero se bajaba del bus, le pegaba al arco y la pelota entraba". "Yo lo hubiera amarrado a ese jugador", sentenció Rodrigo Sepúlveda.

