Rodrigo Sepúlveda, conductor de Mega Noticias Alerta se conmovió en vivo con el relato de una profesora que fue violentamente asaltada afuera de su lugar de trabajo.



El grave hecho ocurrió en el Liceo Centro Educacional Pudahuel (CEP), de la misma comuna del lugar educativo. Ante esta situación la profesional quedó muy traumatizada.



Rodrigo Sepúlveda conmovido con relato de profesora asaltada



Gracias a las cámaras de seguridad en el sector, se pudo grabar el momento preciso en que la profesora fue abordada por tres delincuentes que querían quitarle su camioneta.



Para lograr su cometido los antisociales golpearon y lanzaron al piso a la mujer, quien fue socorrida por otros funcionarios del liceo.



Finalmente los sujetos dispararon en tres ocasiones al cielo y huyeron con paradero desconocido en el vehículo. Para el noticiario, la víctima llamada Bárbara, relató los minutos de terror que vivió.



“Me siento muy asustada, vulnerada, siento que no soy capaz de volver a trabajar. Cuando me bajé del vehículo, se me acercaron tres jóvenes. Pensé que era una broma de mis estudiantes, pero cuando los miro me doy cuenta que no eran y que comenzaron a quitarme las llaves. Luego me tiraron al suelo y me empezaron a pegar”, señaló.



Sepúlveda agregó como dato extra que la docente había elegido esta profesión por elección ya que, es ingeniera de profesión. “¿Hoy no tienes ganas de hacer clases?”, preguntó el conductor.



A lo que la mujer respondió con total sinceridad, antes de romper en llanto. “No, porque siento que no sirvió de nada”.



“Si ella quiere hablar, que lo haga; si no quiere hablar, bienvenida. El solo hecho de que esté bien me da un poquito más de tranquilidad. Acá uno debe ponerse en el caso de ella. Imagínense la impotencia si esto le pasara a una familiar. Este hecho es lo que contrasta con todo lo que dicen las autoridades. Todos con muchas ideas y ganas de trabajar, pero la calle muestra esto, lo que le hicieron a Bárbara”, mencionó conmovido el periodista.