Rodrigo Sepúlveda alzó la voz ante el aumento de la delincuencia

Rodrigo Sepúlveda una vez más alzó la voz, en ocasión nuevamente habló en contra del Gobierno, luego del impresionante asalto que vivió un ciclista en movimiento por parte de dos delincuentes que estaban al interior de un automóvil.

El periodista siempre utiliza la plataforma que le entrega Meganoticias Alerta para ayudar y decir lo que los ciudadanos quieren y no son escuchados. En esta ocasión recalcó que estos actos no pueden ser normalizados.

“Esto es indignante, esto no se puede aceptar, no se puede normalizar, no se puede entender que ahora sea una rutina habitual. ¿Ahora es un scooter, ahora es una bicicleta? ¡No, no, no!”, comenzó diciendo el comunicador, según lo consignado por Publimetro.

El popular "Sepu" señaló que este tipo de casos actualmente están a la orden del día y perjudican gravemente a la ciudadanía.

Rodrigo Sepúlveda asegura que no se puede andar libre por las calles

“Y acá (en el noticiario), nosotros empezamos a normalizar esto. Oh, primero fue un scooter, y ahora es una bicicleta, se cuelgan del auto y te roban tu vehículo. Qué locura, hue... Tu medio de transporte da lo mismo”, agregó el profesional.

“¿Saben qué? Esto es lo que al país le empelota. Esto es lo que al país le molesta. Que no tenemos ningún grado de seguridad para andar libres en la calle. ¿Pero, qué te piden (las autoridades)? Que denuncien, que denuncien, que denuncien, que denuncien“, aseguró Sepúlveda.

“¡Y es todo lo contrario! A uno le tienen que dar seguridad, seguridad, seguridad, seguridad. ¿Qué te piden? Vayan a hacer la denuncia. ¿Y para qué voy a hacer la denuncia? ¡Si sigue pasando lo mismo! Sigue pasando lo mismo, y ahora te roban la bicicleta. O sea, no sé si se dan cuenta”, concluyó el periodista.