“Anticomunista”: Rodrigo Muñoz sorprende con rotundo cambio en su postura política

El actor Rodrigo Muñoz sorprendió con un rotundo cambio en su postura política. En una entrevista con Eduardo de la Iglesia en Todo va a estar Bien el artista señaló que sus viajes a Rusia y Cuba han cambiado su postura política e incluso dijo que ahora se consideraba "anticomunista". Así mismo aseguró que el comunismo era injusto y destruía a los países.

En el programa el actor mencionó que no "valoramos" lo que teníamos antes y dijo que estaba difícil la cosa. "Me han hecho un portonazo y un tipo me apuntó con una pistola en la cabeza. En realidad fue una encerrona, la Claudia se había bajado una cuadra antes, estábamos discutiendo y me dijo me bajo. Se salvó", contó.

Rodrigo Muñoz se define como "anticomunista"

Muñoz se definió como anticomunista de centro y mencionó que consideraba que ni el capitalismo ni el comunismo eran la solución. “He estado en Rusia haciendo una película, entonces viví de lleno lo que ocurría con el comunismo ahí. Y después estuve en Cuba también. Por mi pega he tenido la suerte de viajar mucho y (el comunismo) no funciona. Es de una injusticia tremenda, se veía gente muerta de hambre”, declaró.

“Antes era de izquierda, pero cada vez me he ido ‘acentrando más’, porque los extremos no te llevan a ninguna parte” expuso y luego fue consultado por el triunfo de Karol Cariola como presidente de la Cámara Baja. "Es más moderada que los comunistas antiguos. Las mujeres comunistas, como Camila Vallejo también, son más moderadas. Creo yo” dijo.

Además el entrevistador le consultó si pensaba que el Partido Comunista había cambiado. "Ya que hay una mujer. Yo me acuerdo que a Lemebel lo echaron del Partido Comunista por ser gay, supongo que debe haber una apertura, al menos en el discurso. Los extremos siguen siendo muy nocivos para ambos lados. A mí Jadue me carga, no me gusta, creo que es muy machista, no me gusta su parada ni su prepotencia", manifestó.