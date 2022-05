Rodrigo Herrera respondió a las acusaciones de Tatiana Merino sobre su sexualidad

El periodista fue acusado por la ex amante de Álvaro Salas, quien afirmó que los dichos de Denisse Flores en España sobre una infidelidad gay eran reales.

El periodista nacional, Rodrigo Herrera, nuevamente está siendo cuestionado por su supuesta infidelidad homosexual a su ex señora Denisse Flores. En esta oportunidad, fue Tatiana Merino quien compartió un particular mensaje defendiendo a su amiga, la ex pareja del comunicador.

A través de una conversación con Me Late, el ex rostro de Mega puso fin al silenció y se refirió a los dichos de la ex amante de Álvaro Salas, quien afirmó que era falso ya que intentó desmentir los dichos de su ex pareja quien aseguró que le fue infiel, suceso que habría ocurrido y que incluso tendría pruebas.

“Aquí el único que miente eres tú. Además, dices cosas que no son, como que Denisse fue a un reality y que necesitaba una historia para mantenerse ahí. Te informo que no es un reality, como le has mentido a la gente, es un programa de una hora y sería jajaja”, escribió la ex vedette en sus redes sociales. "Dice que no puede dar crédito a una persona que no conoce, refiriéndose a Tatiana”, afirmó el panelista Luis Sandoval quien se contactó directamente con el periodista.

“Yo quería saber cómo se encontraba, y él me dice que dentro de todo, está súper bien y motivado en su trabajo. Trata de que no le afecten este tipo de problemas”, afirmó el comentarista de TV+ asegurando que el comunicador no volverá a referirse al tema. “Ahora eso está en manos de tribunales y no puede hablar más”, detalló señalando que el abogado del ex Mucho Gusto le aconsejó no referirse más al caso tras haber dado cuatro entrevistas.

La panelista Mariela Sotomayor se contactó con Tatiana Merino quien aseguró que los dichos de Denisse Flores en el show español eran verídicos. “Me dijo: ‘Me da rabia que estén hablando así de mi amiga, porque yo estuve a su lado cuando ella sufrió tanto. Porque este hombre la negaba, y segundo, él sí le fue infiel. Yo fui esa amiga que estuvo con ella cuando llegaba llorando, con una tremenda depresión, porque no podía creer lo que le estaba pasando’, me dijo Tatiana”, aseguró Sotomayor. “Tatiana da 100% crédito a la versión que Denisse entregó en el programa español”, cerró la panelista sorprendiendo con sus dichos.