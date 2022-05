Denisse Flores confesó que Rodrigo Herrera se acostó con un integrante del "Mucho Gusto"

"Yo conozco a este señor muy bien, y él lo está haciendo (la demanda) porque este tema lo tenía en cuatro paredes", aseguró su ex esposa.

¿Con quién estuvo Rodrigo Herrera?

La polémica entre Denisse Flores y Rodrigo Herrera parece que solo está iniciando. Luego de la querella que presentó el periodista contra su ex esposa por acusarlo de serle infiel con un hombre cuando estaban casados, el tema siguió explotando.

Así es, ya que la propia implicada realizó un live de Instagram, donde analizó las diferentes entrevistas que el comunicador ha dado luego del relato en el programa First Dates, en el cual participa por estos días.

“Me sorprende que diga que lo ha pasado mal y que dé estas declaraciones en televisión porque cuando me pasó a mí yo la lloré con los míos, durante mucho tiempo, yo no fui a un set de televisión a llorar ni a pedir que sientan lástima por mí. Lo que yo pasé, lo pasé entre cuatro paredes... me llama la atención que diga que lo ha pasado mal”, confesó.

Y en esa misma línea, se refirió a unos dichos del periodista en el Aquí Somos Todos, donde la acusó de mentir por una supuesta enfermedad que nunca pudo acreditar. “Me da una lata tener que mostrar esto, pero es necesario. Él dice que jamás pude demostrar en tribunales que tuve un pre cáncer, que era falso y que no tenía ninguna prueba”, se defendió mientras mostraba un certificado en pantalla. Aunque solo se tratarían de órdenes médicas y no de resultados de su condición de salud.

“El señor Herrera sabía que esto es verdad, es imposible que yo teniendo las pruebas no las presente. Yo conozco a este señor muy bien, y él lo está haciendo porque este tema lo tenía en cuatro paredes, no escondido, pero no quería que la gente se enterara porque no es algo que a uno le gusta hablar con gente que no tiene confianza”, complementó.

Luego, apuntó sus dardos en contra de Manu González, reconocido amigo del periodista y quien es testigo de la querella que este presentó en su contra. “Veo que Manu lo defiende mucho, son amigos, se entiende. Así como él sabe tantas cosas de lo que pasó, de la relación, me gustaría hacerle una pregunta ¿por qué si sabes tantas cosas y hablas tanto a favor del señor Herrera, porque no hablas de esta fotografía?, ¿qué pasó al día siguiente?”, replicó.

Acto seguido, el periodista se defendió en pantalla. “A quien tengo que darle mi versión de los hechos es a un juez, porque soy testigo de la querella. No voy a entrar en el juego de una señora que vuelve a utilizar las redes sociales para generar ruido”. “Si yo hablo lo que consigo es implicar a más gente, no quiero hablar porque no viene al caso. Ella tiene una querella porque mintió”, agregó.

Después de un buen rato de conversación, la ex del periodista se contactó con el espacio de espectáculos y reveló que la noche que se tomaron la mencionada fotografía, el comunicador le fue infiel con Majo Torrealba, ex voz en off del matinal.