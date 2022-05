Rodrigo Herrera respondió a las acusaciones de homosexualidad en Canal 13

“Si fuera homosexual, gay o heterocurioso, lo diría”, reveló, señalando que en los tiempos actuales la condición sexual no es un motivo de ofensa.

El periodista deportivo, Rodrigo Herrera, se refirió este lunes a los dichos que hizo su exmujer en un programa televisivo de España, donde comentó que la separación de ambos se produjo debido a una infidelidad del comunicador con un hombre.

El exrostro deportivo de Mega y actual panelista de “La voz de los que sobran”, habló con la animadora Priscilla Vargas, en el programa “Aquí somo todos”, donde confesó que lo ha pasado bastante mal con las públicas declaraciones que hizo Denisse Flores en un reality, señalando que, incluso, se pegó sus “lagrimones”.

El comunicador agradeció la oportunidad que le dio su amiga, con quien trabajó 19 años en Meganoticias, y fue enfático en señalar que “si fuera homosexual, gay o heterocurioso, lo diría”, explicando que en los tiempos actuales la condición sexual no es un motivo de ofensa, no así la mentira que dijo ser víctima.

El profesional contó que estaba viendo el partido entre Colo Colo y River Plate cuando un amigo lo llamó para contarle lo que se estaba hablando de él en redes sociales, sin imaginar que el tema crecería como bola de nieve. Según confesó, al principio resistió estoico, pero se quebró cuando comenzó a redactar la querella con su abogado.

“Tiendo a tener el cuero mas duro, soy bien resiliente y siempre pienso en buscar la solución. Así estaba los primeros días. Hasta cuando redacté la querella con mi abogado y adjunto los testimonios que salieron en la prensa y mi abogado me dice: no sé como no te has matado. Ahí viene la primera caída y se me caen los primeros lagrimones”, señaló.

Rodrigo Herrera hablando de su supuesta homosexualidad en Canal 13

Además, dijo que su familia tampoco lo ha pasado nada bien con las graves acusaciones difundidas en televisión abierta, comentando que “mis padre los han tomado muy mal. Mi mamá cada vez que me llama lo hace llorando”, a lo que señaló que fue la segunda caída emocional que sufrió.

Respecto a las declaraciones propiamente tal, dijo que no le sorprenden, puesto que la relación de ellos partió de manera tóxica y se casó con la esperanza de que mejorara en el camino. “Una reflexión que a esta altura la encuentro absurda. Estaba tan mal la relación, que el casarnos fue firmar, no hubo una fiesta de por medio”, indicó.

También, dijo que su hipótesis es que Denisse Flores “necesitaba inventar una historia para destacar dentro del programa”, y agregó que no ha hablado con ella hace mucho tiempo, pero que está dispuesto a que le realicen un peritaje a su celular, para que vean si existe algún mensaje respecto a las acusaciones que le realizaron y desmentir categóricamente que él le fue infiel.

El periodista también agradeció el apoyo generalizado que recibió de sus amigos y en redes sociales. Respecto a la demanda que le interpuso, señaló que es “para dejar un precedente”.

La acción legal contra Denisse Flores por el delito de injurias graves solicita que se le aplique una pena de 60 días de cárcel, además de una multa de 10 UTM, pegas legales accesorias y la condenación en costas.

La parte querellante añade que los dichos de la querellada afectan gravemente su honra, dado que la opinión pública asumió que el periodista pueda tener alguna de las conductas que Flores denuncia. Finalmente, la abogada Macarena Venegas señaló en el programa de Canal 13 que “No es muy alta la sanción” y que “lamentablemente, nada repara el mal causado”.