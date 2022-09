Rodrigo Herrera protagonizó un duro cruce con Francisco Orrego en Sin Filtros

Un polémico momento protagonizó el periodista Rodrigo Herrera, con el fundador de Con mi plata no, luego de referirse a la defensa del Presidente Gabriel Boric a los dichos del embajador chileno en Espala, Javier Velasco, en el marco del encuentro Nueva Economía Forum, sobre el rol que tuvieron los gobiernos de la ex-Concertación durante los últimos 30 años en el país.

En dicha instancia, el representante diplomático analizó las causas que llevaron al estallido social de 2019, lanzando unos duros dardos al trabajo que realizó la exconcertación mientras gobernaron nuestro país.

“Un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”, planteó Velasco.

Consultado sobre estas declaraciones en medio de una conferencia de prensa en Nueva York, Boric le pidió a la periodista que le solicitó su opinión decirle la frase exacta que generó la molestia de los excancilleres chilenos. Además, solicitó que le mencionara la pregunta específica que se le había hecho a Velasco.

“Estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador de España”, explicó el Mandatario.

Presidente Gabriel Boric @gabrielboric: “Yo a lo que invito a quienes opinan respecto a esto es que ojalá vean el foro completo, discutamos con altura de miras respecto a esto y no tratemos de buscar la peor versión del extracto de una cuña para pelearnos entre nosotros” pic.twitter.com/AHVlUl3aJi — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) September 22, 2022

El tema obviamente fue abordado en el programa Sin Filtros, donde el periodista aclaró que “no me parece nada grave. Le pidió una apreciación de contexto y la periodista no estaba lo suficientemente preparada para darle ese contexto. Y él, en un tono respetuoso y aclaratorio, explica lo que ocurrió”.

“No se cumple el objetivo porque al final terminamos hablando de esto y no del tema de fondo que quería aclarar el Presidente, por tanto no fue una manera certera de resolver este punto”, lamentó el comunicador.

En esa misma línea, indicó que “si hablamos acá de situaciones complejas, yo me acuerdo de otras. Me acuerdo de una periodista que salió llorando de una entrevista con Ricardo Lagos, por la manera en que la trató. Me acuerdo cuando un funcionario de gobierno, de la Concertación, en una conferencia, rompió un diario, lo arrugó y lo tiró a la basura”. “Esto puede ser impropio, pero no tiene las características que le están dando”, cerró.

Las palabras del periodista fueron abordaros por Francisco Orrego, quien le pidió “más respeto”, a lo que el ex Mucho Gusto replicó con un: ¡No! ¡Más respeto tú con el Presidente!

