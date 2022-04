Rodrigo Herrera habló sobre las acusaciones de homosexualidad por parte de su ex esposa

“Los hechos son falsos y estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra", señaló el comunicador.

Un verdadero "bombazo" a la farándula protagonizó Denisse Flores, ex esposa del periodista Rodrigo Herrera, quien contó la verdadera razón, según ella, tras el quiebre amoroso con el comunicador. La información fue revelada por Cecilia Gutiérrez, quien realizó un live de Instagram donde mostró el momento exacto del relato de Denisse.

“No hubiese tenido nada de raro que aparezca la ex de un chileno entrevistada, si no fuera por lo que ella reveló en esta entrevista. Lo pensé mucho antes de mostrar este video, porque pertenece al ámbito privado, pero ella lo dijo en la televisión española, en uno de los programas más vistos”, dijo la periodista de espectáculo.

Luego, puso a reproducir el video donde la mujer cuenta la supuesta razón detrás del quiebre amoroso con el comentarista deportivo.

“Tuve un problemilla y me divorcié. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada, entonces comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente”, le reveló al conductor del espacio, donde contó que el matrimonio duró apenas 8 meses y que recién el año pasado les salió el divorcio.

Sin embargo, ahora el periodista vuelve a la palestra y desmintió a su ex esposa y advirtió acciones legales. Ante estos controversiales dichos, el ex panelista de Mucho Gusto acusó que las palabras de su ex esposa son totalmente falsas.

“Los hechos son falsos y estoy buscando la mejor forma de defender la verdad y mi honra. Como antecedentes, esto es tan falso que el divorcio fue de mutuo acuerdo y no culposo”, señaló a Radio ADN. Finalmente, el comunicador reveló que se contactó con su abogada, pues no descarta tomar acciones legales en contra de su ex pareja.