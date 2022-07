Rodrigo Goldberg reveló quién sería el personaje que compró a la U de Chile

El ex director deportivo azul no se explica que el club fiche a tantos jugadores de Huachipato.

El ex director deportivo de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, lanzó una fuerte acusación en contra del -según él-, nuevo dueño de las acciones de Azul Azul.

El "Polaco" cuestionó que varios jugadores de Huachipato hayan sido traspasados a la U durante el último tiempo, a pesar de no destacar tanto en Talcahuano. Son los casos de Ignacio Tapia y Israel Poblete, al que se suma ahora Martín Parra, arquero de Huachipato con el que el club tendría todo acordado para sumarlo al equipo de cara al segundo semestre.

En el programa Al Aire Libre el "Polaco" hizo públicos sus descargos con respecto a este tema y al supuesto involucramiento de Victorino Cerda, presidente de Huachipato, en Azul Azul.

"¿A ustedes no les parece sospechoso que siempre aparezca Huachipato en la operación? A mí sí. Yo no estoy hablando del representante, estoy hablando directamente de Victoriano Cerda. Me hago responsable de mis palabras: no tengo ninguna prueba, y no la tendré nunca porque es imposible conseguirla, pero no tengo ninguna duda, cero, de que Victoriano Cerda compró acciones en la U", reveló.

"Nosotros legamos el 2019 con un presupuesto bajísimo, lo mismo que el 2020. Nosotros no trajimos jugadores ni de Huachipato ni de (Fernando) Felicevich. Nosotros salimos y volvieron a aparecer jugadores de Huachipato y de Felicevich", agregó.

"Y que justo, por esas casualidades de la vida, había un nexo entremedio que se llamaba Cristián Aubert. Entonces digo chuta, quizá soy demasiado inocente o muy mal pensado (...) vuelven los precios caros y las comisiones altas. Todo lo que en su minuto hundió a la U financieramente, ahora volvió. Justo cuando salimos nosotros", complementó de forma irónica.

En esa misma línea, explicó que: "El primer día que llegamos pedimos a contabilidad el informe de los pagos de los últimos dos años a representantes. Me desmayé y desperté el lunes. Entonces yo digo. ¿Será tanta la coincidencia? ¿Les parece normal que en su momento hayan traído a un jugador como Soteldo a préstamo por un millón de dólares sin opción de compra y a nadie le pareció extraño?", cerró.