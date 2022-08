Rodrigo Goldberg reveló por qué no llegó Marcelo Díaz a la Universidad de Chile

El ex gerente deportivo de los azules contó insólitos detalles de cómo se negó la llegada de "Care pato", Mauricio Isla y Daniel González a la U.

El ex gerente deportivo de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, fue invitado al programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, instancia donde comentó cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales no llegó Marcelo Díaz a los azules, destacando que la llegada de los nuevos controladores del club fueron clave en la toma de las peores decisiones posibles.

'Polaco' reveló que "muchas veces (cuando quieres traer un jugador de calidad) chocas con intereses de adentro que no te permiten hacerlo. Intereses que para afuera dicen una cosa, pero que para adentro te dicen otra, como fue el caso de Marcelo Díaz".

"Me junté con Marcelo dos o tres veces, teníamos una posibilidad, pero llegó un minuto que cuando lo propusimos fue ‘no, no, no y no’ (…) Fue el momento en que venían los nuevos controladores y no querían a nadie (...) al final nosotros con Sergio (Vargas) quedamos como ‘chaleco de mono’, quedamos como que ‘ahh…no los quisieron traer’ y era todo lo contrario (...) Nos juntamos con él (Marcelo Díaz) personalmente, con su agente, varias veces. Era mucha la distancia que había, pero existía la posibilidad de hacer algo. Lamentablemente, desde adentro nos bajaron el dedo y no se pudo", explicó.

Además, el ex gerente de la U explicó que dos jugadores del actual plantel de Universidad Católica también estuvieron a punto de llegar al CDA. El primero fue Mauricio Isla, sobre el que señaló: "Yo desconozco el caso de Mauricio (Isla). La información que yo tengo es que en ese momento no lo querían en la ‘U’ (…) Como ya tenían un jugador en esa posición no les gustaba".

Y también, Daniel González salió a la palestra en la conversación: "Nos pasó en algún minuto con el ‘Dani’ González, que ahora está en Católica. Decían ‘no, que es muy joven’, pero les decíamos que se podía, que eran 500 mil dólares el 50% (del pase), seleccionado, titular desde los 17 años, pero nos respondían que ‘no’, porque era muy joven".