Los azules enfrentarán a Huachipato el próximo domingo en el estadio CAP.

El gerente técnico de Universidad de Chile se refirió al desempeño del entrenador de los azules:

"Vimos varias cosas. Hernán es un optimista empedernido. Quizás a alguien le puede parecer ridículo, pero lo ves y te proyecta tranquilidad y seguridad que no he visto ni siquiera en técnicos de larga trayectoria”, señaló al diario La Tercera.

Respecto a la caída ante Colo Colo, ‘Polaco’ aclaró que “duele porque todo inicio genera nuevas esperanzas. Si bien vimos cosas positivas, hay otras que debemos corregir rápidamente, porque ya arranca el torneo y tenemos una responsabilidad tremenda”.

Además tuvo palabras para la clasificación a Copa Libertadores. “No es fácil de entender. Pero detrás hay algo que no se ve, que es el trabajo que hizo el plantel y nosotros, el esfuerzo gigante que hubo en la última parte del año, con un desgaste mental grande y un costo alto”.

Finalmente, Rodrigo Goldberg habló sobre los dichos y críticas de Jorge Segovia y Luis Baquedano:

“Me da pena. Primero porque no es así, y segundo porque conozco a Ronald y no he conversado con él, pero te aseguro que conociéndolo como lo conozco, él sí quería jugar, se moría por hacerlo. Más que rabia, más que despotricar contra Segovia o Baquedano, me da pena que no se haya podido resolver en cancha”, cerró.

📽️🖥️ Este domingo ante Huachipato tendremos VAR. ¿Cuál es el procedimiento de actuación para el #VARChile?



Conócelo a continuación ⬇️#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/I9LOqTJZly — Universidad de Chile (@udechile) January 24, 2020