“¿Se lo traduzco en otro idioma?”: Rodolfo Carter tuvo un tenso cruce con reportero de CHV

Un tenso momento protagonizó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con el periodista Luis Ogalde de CHV, tras ser consultado por el triple homicidio ocurrido durante la madrugada de este martes en su comuna, en el momento que transcurría un partido de fútbol cerca de una plaza.

El jefe comunal fue abordado por el reportero de Contigo en la mañana (CHV), quien le hizo una pregunta con no cayó bien a la autoridad.

"Alcalde, usted habla el tema de cómo Carabineros está finalmente actuando y el apoyo que se le da a Carabineros", partió diciendo Ugalde. "La semana pasada apareció un reportaje en que parte importante de los dineros de los gastos reservados que se utilizan para inteligencia policial, para prevención del delito, se gastaron en cosas que no debían gastarse: ¿Cómo ve usted esa situación?", consultó.

"No quiero caer en el peligroso juego de desautorizar a las policías", contestó el edil. "Esos juicios de corrupción que hay en alto mando policial deben seguir el camino que corresponde: los tribunales, y si alguien tiene que responder con cárcel, así será. Pero no quiero que se confunda...", añadió.

"Se lo pregunto..." quiso aclarar Ugalde. Sin embargo, el alcalde no le dio tiempo y se adelantó al periodista. "Usted hizo la pregunta, yo le doy la respuesta: no me voy a prestar para cuestionar a carabineros que andan en la calle, sacándose la cresta por todos nosotros, que jamás han tocado un solo peso, y que tienen que poner el pecho a las balas", explicó.

"Lo relevante es que cuando se cuestiona a la policía globalmente, tenemos este festival de policías muertos", le debatió el edil al periodista.

"Lo que pasa es que ese tipo de robos finalmente no son inocuos, porque esa plata se utilizaba para prevención de delito. Entonces, el gran problema que tiene actualmente nuestra policía es que la inteligencia policial es la que ha fallado, y la prevención es la que no se está trabajando", debatió el comunicador.

Tras escuchar atentamente al reportero, el jefe comunal se aburrió y se lanzó con todo contra el comunicador del matinal de CHV.

"He sido claro en mi respuesta: los que hayan hurtado, sustraído o robado recursos fiscales, de inteligencia o de dentro de Carabineros, deben pagar con cárcel. Punto. Pero no me presto, ni a través de su canal ni de ninguna cámara, para manchar a toda una institución. Hoy lo que necesitamos es a los policías corruptos presos, pero a la enorme mayoría de los policías honestos, que son mártires, que están en los cementerios, no solamente con un monumento en cada plaza chilena, sino que desafiando a estos desgraciados y dándoles toda la autoridad para que los enfrenten", indicó.

"¿Me está obviando la consecuencia que tiene para los ciudadanos?", lanzó el reportero nuevamente. "Si usted no tiene capacidad de entendimiento de lo que le estoy diciendo...", respondió Carter.

"La tengo", se defendió el periodista. "Le acabo de decir que, si hay sustracción de dinero en materia de inteligencia, es gravísimo y debe haber cárcel. ¿Le quedó claro? ¿O se lo traduzco en otro idioma?", replicó ya con bastante molestia el edil.

—Lo entiendo súper claro, pero... Tras ello, el alcalde dejó de escucharlo y se enfocó en otra pregunta.