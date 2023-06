Rodolfo Carter tuvo tenso cruce en vivo con el abogado Inti Salamanca

“No pongo en duda que a ustedes les conmueve la muerte de Mía”. Con esta frase, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se disponía a hablar en el programa Sin Filtros sobre el caso de la bebé que murió producto de la falta de camas críticas en la Región de Valparaíso.

El abogado Inti Salamanca (ex candidato a diputado y miembro del Frente Amplio) lo interrumpió. “Tú eres un populista que se llena la boca con la muerte de un infante. Es terrible lo que haces, Carter”, disparó el profesional en Sin Filtros.

Carter alcanzó a agregar algunas palabras, antes de ser interrumpido nuevamente por el panelista. “Lo acabo de decir: no pongo en duda que a cada uno de ustedes les conmueve la muerte de Mía. El punto donde tenemos diferencias es en la receta para enfrentar los problemas. Ahí tenemos la diferencias”, continuó el jefe comunal. “Antes de insultar...”, afirmó.

La interrupción del abogado seguir con el enfrentamiento, "¿de qué está hablando? Te digo populista", esta frase indignó al mandamás de la comuna de la Florida.

Como es común Carter, no se quedó callado y decidió contestar "te sugiero dejar las drogas, tratar de superar esto y escuchar".

Inti Salamanca claramente molesto, respondió al edil de La Florida. "Es una falta de respeto, una persona que ni siquiera me conoce y me ataca personalmente. Esto es un panel de política, yo no voy a hablar de su familia, me pasaría de bajo hacer lo que hace usted. Yo tengo todo el derecho a querellarme", indicó.

El cruce no llegó a su fin con esas declaraciones y Rodolfo Carter se mantuvo firme en su posición. "¿Terminaste? Es un chilenismo decir ‘deja las drogas’, porque estás hablando estupideces", señaló.

Finalmente, el alcalde de La Florida realizó sus últimos descargos. "Te estoy diciendo que hablas estupideces, que no escuchas ni dejas hablar al otro. ¿Te parece normal tu actitud? ¿Te parece normal no dejar hablar al otro? Ni siquiera estás escuchando lo que estoy diciendo", aseguró.

“Lo que te estoy diciendo es que no pongo en duda tu bondad, pongo en duda la eficacia de tus ideas. Es por eso que te estoy diciendo es que este tono moralizante, de cancelar al adversario, es lo que nos tiene a la ciudadanía por la espalda. Por lo tanto, las disculpas, estuve mal, pero te hago el llamado a terminar con este modo moralizante”, concluyó Carter. El abogado decidió aceptar las disculpas.