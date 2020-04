Rodolfo Carter rompe el silencio y continua la polémica con concejala

Durante estos últimos días se ha estado generando un conflicto luego de que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tildara de ‘miserable’ a la concejala Marcela Abedrapo, por lo que la autoridad señaló que iniciará acciones legales contra él, y catalogó el hecho como “machista”.

El alcalde por su parte optó por no ofrecerle atención al hecho y señaló que lo primordial en estos tiempos es salvar vidas.

“Eso fue en el contexto de un consejo municipal, que es un consejo privado, y evidentemente se estaban tratando temas muy delicados. La concejala señaló en dos semanas seguidas que había enfermos contagiados en el proceso de vacunación, provocando pánico en la ciudadanía, y luego dijo que había funcionarios municipales que estaban contagiados y contagiaban a otros, provocándole un daño enorme a mujeres, que son fundamentalmente nuestros funcionarios”, señalaba Carter.

Comentó además que: “si eso no es maldad, si eso no es miseria, yo no sé cómo se puede llamar, pero además no hay que ser muy despierto para darse cuenta que salió el Partido Comunista en pleno, con todos sus parlamentarios a tratar de darle sonoridad a este tema”.

Luego de que varios colegas políticos opinaran sobre el tema, Carter se refirió a los hechos:

“Yo la verdad, estoy para trabajar, para salir adelante, e invitar al Partido Comunista a que deje de armar polémicas inútiles porque aquí lo importante no soy yo, lo importante es salvar vida”.

“Como decía Eduardo Frei, ‘quien ruega por su patria no se humilla’. Si retirar esas palabras para que el Partido Comunista se ponga de parte de los vecinos y ayuden, las retiro”.

Al consultarle a la concejala por una posible disculpa de su parte, esta dijo: “si fuera necesario, si”.