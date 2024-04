El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter dio a conocer su malestar tras enterarse del grave episodio ocurrido durante la mañana de este lunes en el mercado de Lo Valledor. Recordemos que tras un control de detención una mujer le quitó el arma de servicio a uno de los guardias del lugar y disparó en reiteradas ocasiones en contra de las personas en el lugar, dejando gravemente heridas a tres personas: un guardia de seguridad, un camarógrafo y otra personas de la cual no se conocen mayores antecedentes.

Cabe mencionar que desde hoy comenzaron a aplicarse nuevas medidas de seguridad en el lugar, entre las que se les exige a las personas mostrar su cédula de identidad antes de ingresar al mercado. La pistolera,fue detenida y será formalizada por homicidio frustrado, además La Tercera reveló que contaba con antecedentes por hurto en 2017 y por maltrato de obra a carabineros en 2006 lo que la hace arriesgar una condena más alta.

¿Qué dijo Rodolfo Carter tras enterarse de lo ocurrido?

“Cuando en Lo Valledor hay balazos, cuando la policía se enfrenta a tiros con los delincuentes, cuando lo chilenos tienen miedo, nadie que quiera servir a Chile desde la presencia puede actuar con un nivel de frivolidad que crean que ella o él es el tema, hoy día el tema son los chilenos”, partió diciendo el edil quien fue consulado por la situación tras el término de un evento en su comuna, la cual se ha visto afectada por varios hechos de violencia.

“El que quiera ser Presidente de Chile tiene que responder dos preguntas: ¿está dispuesto a sufrir un atentado por las mafias? Porque las mafias no van a ceder fácilmente. Lo que acabamos de ver en Lo Valledor lo demuestra. El que quiera ser Presidente de Chile tiene que saber que al enfrentar a los narcos y a las mafias, lo más probable es que sufra un atentado… ¿está dispuesto? Y la segunda: ¿está dispuesto a no salir nunca más de Chile? Porque el Presidente que ponga mano dura con los delincuentes va a tener juicios en el extranjero por derechos humanos”, agregó.

Bajo esta misma línea complementó que “¿vamos a resistir? Vamos a enfrentarlos? Porque ya nos dijeron que en Lo Valledor van a pelear. También nos van a decir que en las cárceles van a pelear. Y cuando de verdad les peleemos el territorio, cuando de verdad salgamos a la calle a enfrentarlos, ellos van a resistir. Entonces la pregunta es, no sólo a la gente de la administración de Lo Valledor: ¿vamos a dar un pie atrás? ¿Va a dar un pie atrás el gobierno? ¿Vamos a dar un pie atrás todos los chilenos? Yo claramente, más allá de todos los detalles que queden respecto a Lo Valledor, creo que no hay que dar ni un sólo pie atrás”.

“Lo que acaba de ocurrir es una señal para todos los chilenos. Son ellos o nosotros… ¿quiénes son los dueños de Chile? ¿Los delincuentes que quieren apropiarse no solo de Lo Valledor sino que de todo el país? Lo que ha ocurrido en este lugar y está ocurriendo en muchos otros lugares de Chile es que la gente está tomando decisiones para protegerse ella misma frente a la ausencia del Estado. Cuando la justicia no funciona, cuando no hay policías”, cerró.