Rodolfo Carter lanzó duras palabras contra coronel de Carabineros en "Bienvenidos"

"A uno lo funan por defenderlos a ustedes, pareciera que usted vive en otro país", declaró el jefe comunal.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, lanzó duras acusacioens contra el coronel de Carabineros Patricio Santos, jefe del Departamento de Análisis Criminal, en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

En el panel se estaba tratando el aumento de los hechos delictuales durante la pandemia- cifras entregadas por la Fiscalía- las que fueron desestimadas en cierto sentido por el efectivo policial.

Las cidras desataron el enojo del jefe comunal, quien arremetió contra la autoridad: "es un hecho de la causa que en las comunas más ricas hay mayor presencia policial, quiero decirle al coronel que lamento su explicación, ustedes no saben lo costoso que es para un alcalde defenderlos a ustedes; a uno lo funan por defenderlo a ustedes, pareciera que usted vive en otro país".

"Hasta cuándo hay comprahuevos en carabineros, cambian las siglas todos los años, que TAC, TEC, TOC", agregó Carter. "¿Les leo los WhasApp de los vecinos de Villa Santa Teresa porque ustedes no llegan? queremos ayudar, no me interesa debilitar la atención policial, pero si están en esta lógica que están haciendo todo el descueve y haciendo de corazones service, que se felicitan entre todos".

Revisa el momento acá: