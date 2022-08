Rocío Marengo le envió un coqueto mensaje a Arturo Vidal en El Discípulo del Chef

La modelo aprovechó un diálogo con Jacqueline Pardo para postularse como ' nueva polola' del futbolista de Flamengo.

Rocío Marengo quiere ser polola de Arturo Vidal.

La reconocida modelo trasandina, Rocío Marengo, sorprendió a todos los televidentes del programa 'El discípulo del chef' de CHV, ya que se postuló como polola para Arturo Vidal ante la madre del jugador, Jacqueline Pardo, que también es una de las competidoras en el espacio culinario, quien escuchó atentamente la propuesta e incluso se mostró a favor.

El coqueteo inició con la modelo preguntándole a Pardo: “¿Cómo es la tía Jacque como suegra?” para después continuar agregando "¿Tenés algún hijo soltero? Yo me los he cruzado en las discos”. La madre del King le aclaró a la trasandina “que ellos se hagan los solteros es otra cosa pero son los dos con compromiso”, pero para seguir con el juego le preguntó a la modelo "¿Y tú, cómo encuentras a Arturo?”.

Con sorpresa pero en un tono muy coqueto Rocío Marengo le respondió a Jacqueline Pardo: “La verdad es que es buen mozo, lo veo alto… No lo conozco personalmente. Imagínate hubiese sido novia de Arturo”. La conversación de las dos mujeres siguió en torno a la vida del futbolista y Marengo aprovechó de preguntarle a la madre del 'King' si la hubiese querido como nuera. “Si usted es buena, cariñosa y me quiere, no hay problema”, respondió ella, a lo que la trasandina reaccionó “de acá a Brasil, mi amiga Jaque me lleva".