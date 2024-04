Maximiliano Falcón suele tener problemas con los árbitros del fútbol chileno, de hecho, después de su expulsión ante Everton acusó una persecución por parte delos mismos contra su persona. Es por esto que Roberto Tobar, jefe de los árbitros en Chile, salió al paso muy molesto por las palabras del charrúa, haciéndolo callar por "perseguido".

“Con la U debió irse expulsado, fue una jugada bastante particular, pero en el momento de querer sacarse al jugador lanza un manotazo al rostro, donde procedimos mal a la hora de buscar la evidencia. con Contreras no es una agresión llena de violencia, pero entra con la cabeza en bajo vientre del jugador de Everton y no hay dudas que debió ser expulsado", señaló Tobar en Radio Agricultura.

En ese mismo sentido, el jefe de los árbitros agregó que "dice que podemos tener algo en contra de él y para nada. Nos gusta mucho el fútbol y queremos que nuestro deporte se desarrolle y crezca, con más minutos de juego, con partidos entretenidos y que las grandes figuras brillen. No queremos opacar, no queremos ser los árbitros los artistas en el juego, queremos hacer nuestro trabajo" y terminar de buena forma".

Quizás te pueda interesar: Jugador de Fluminense le manda un recado a Colo Colo con soberbias palabras

Es importante destacar que desde su llegada a Chile Maximiliano Falcón ha sido acusado como un jugador sucio, pero los números indican que su juego está lejos de ser así. Y es que en casi cuatro años defendiendo la camiseta de Colo Colo, el "Peluca" ha recibido 42 cartulinas amarillas y seis expulsiones, cifras que para su posición no son tan exageradas.

Es así como Roberto Tobar se cansó de los reclamos de Maximiliano Falcón, quien acusó una persecución por parte de los árbitros después de su última expulsión sufrida contra Everton. Lo cierto es que después de perderse el partido ante Ñublense, el "Peluca" tiene todo listo y preparado para volver a jugar en el Campeonato Nacional.