Roberto Gutiérrez anuncia una drástica medida si no logra encontrar club

El destacado delantero nacional, Roberto Gutiérrez, sigue en la búsqueda de un nuevo club tras abandonar Cobreloa por no conseguir el ascenso a la Primera División el año pasado.

El jugador advirtió que en caso de no encontrar un equipo donde jugar, no descarta el retiro definitivo. “Tuve posibilidades de tener equipo, pero terminé con una lesión de la cual me dieron el alta a fines de enero. He estado tres meses sin actividad física y decidimos no tomar un equipo o tomar opciones porque físicamente no me sentía en las condiciones. Creo que ya estoy en la etapa de estar más fuera del fútbol que dentro”, indicó en conversación con 24 Horas.

“No era el momento de ir porque no iba a poder encajar en la parte física, pero también tengo las ganas en algún momento de jugar fútbol nuevamente. Quiero ponerme a entrenar de manera seria y poder ver una alternativa si es que puede aparecer a mitad de torneo. Y si no aparece algo a mitad de torneo, ya ver una posibilidad de retirarnos completamente”, agregó el ex seleccionado nacional.

Finalmente, el artillero no escondió sus ganas de volver a jugar en el balompié profesional. “No quiero anunciar hoy un retiro y a las tres semanas estar anunciando el fichaje en otro equipo”.