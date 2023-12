El periodista Roberto Cox, desde Francia, tuvo un tenso momento con el papá de Nicolás Zepeda, Humberto Zepeda. Recordemos que el joven se encuentra cumpliendo una condena de 28 años de cárcel por la desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki, de quien aún no encuentran el cuerpo.



En la instancia, el periodista habló con Humberto sobre las pruebas en contra de su hijo y las capturas de pantalla a conversaciones de Nicolás con Narumi, en donde quedaba en claro una postura prepotente del joven sobre que ella eliminara de sus redes a Arthur Piccolo, estudiante con el que salía.



Roberto Cox vive tenso momento en vivo con papá de Nicolás Zepeda



El padre de Nicolás negó la posibilidad de que el joven hubiese viajado a Francia celoso por la nueva relación de la japonesa e incluso señaló que él “no sabía de ese vínculo”. Sin embargo Cox apuntó a las capturas.



Ante esto el padre se molestó y reaccionó. “Eso no es así. No es así. La Fiscalía tiene esa información, cuando la muestre todos vamos a creer, el fiscal no ha mostrado absolutamente nada”, dijo.



“¿Usted vio esa información? ¿La vio usted? No, nadie la ha visto, solo la tiene el fiscal”, agregó. Sobre esto el periodista mencionó “pero Humberto, mostraron los pantallazos en el juicio (...) Osea, el fiscal armó esos pantallazos”.



Molesto Humerto mencionó que “Falsos. La construcción de la investigación se llenó de falsedades. Lo vengo diciendo hace tres años: ¡esto es una mentira! Esta investigación está llena de inexactitudes”.