Roberto Cox vive tensa discusión con Karina Álvarez en noticiario: televidentes reaccionaron en redes

Durante la jornada en el noticiario de CHV, la periodista Karina Álvarez y Roberto Cox vivieron un tenso momento mientras informaban los antecedentes de un accidente de tránsito ocurrido en la Alameda, a la salida del Metro Moneda. En concreto un conductor aparentemente bajo los efectos del alcohol chocó un carro de Carabineros siendo detenido.

“Me parece una pericia excesiva, sabiendo que no hay muertos ni heridos, el hombre manejaba en estado de ebriedad, no tenía papeles, por lo que estaba incurriendo en un delito y en una falta. Choca por atrás a un vehículo de Carabineros, hay cámaras de seguridad por todos lados, y por culpa de este hombre se está entorpeciendo todo el tránsito del centro de Santiago, porque están haciendo pericias de los metros que hay y todo” apuntó Cox.

¿Por qué discutieron Álvarez y Cox?

Ante el comentario del comunicador sobre lo ocurrido en la Alameda, la periodista no estuvo de acuerdo y reveló. “¿Pero acá qué es más importante? Las personas que van en el taco van a llegar tarde, pero claramente una persona en estado de ebriedad no puede quedar sin sanción. Y si de eso depende el taco, a mí me parece que obliga la necesidad de poder sancionar a una persona que conduce ebria, para que haya una señal al resto de la población y para que esta persona no le queden ganas de volver a manejar así” dijo.

"Obvio, pero ya está. Ya sabemos que manejaba en estado de ebriedad" lanzó Cox ante el comentario de su compañera. Sin embargo, Álvarez no lo dejó ahí y mencionó que "es que no es tan ‘ya está’. Cuando los casos llegan a la justicia tienen que ir con pruebas, deben haber pericias" apuntó. "Está bien, Karina, pero me parece que demoran demasiado" volvió a decir sobre su punto el comunicador.

No obstante, Álvarez no quiso terminar el tema. "Ojo, que Carabineros cumple un rol de Estado..." sostuvo. "Sí, obvio" replicó Cox generando la molestia de la conductora del espacio. "¿Pero puedo terminar la idea? Porque ‘sí, obvio, obvio’ es difícil poder terminar" lanzó agregando que "es que no sabes lo que voy a plantear. Yo creo que Carabineros cumple un rol de Estado y, al cumplirlo, tiene que quedar absoluta transparencia respecto al comportamiento de Carabineros. Yo creo que ante este choque, Carabineros toma sus resguardos. Distinto es cuando chocan dos particulares", cerró.

Ante esto, Cox decidió poner fin al tema. "Bueno, esperemos que saquen pronto el auto" concluyó sobre el incidente en el centro de Santiago. "Por lo único que veo @chvnoticias en la mañana es por las peleas entre el Cox y Karina"; "Sugiero, solo sugiero separar a Karina y Cox, siempre tienen roses y esta mañana fue mucho"; "Karina Álvarez y Roberto Cox agarrados de las mechas, combos van combos vienen", fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en redes.

