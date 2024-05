Roberto Cox sale a aclarar sus dichos contra Naya Fácil: "Facilines" lo atacan por redes sociales

El periodista Roberto Cox aprovechó la pantalla del matinal Contigo en la Mañana para aclarar sus declaraciones sobre el asalto que vivió Naya Fácil. Recordemos que el comunicador cuestionó el hecho de que la influencer haya transmitido en vivo cuando fue víctima de una encerrona junto con su novio en la comuna de San Miguel perdiendo sus documentos personales.

“¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté pérdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito” comentó en el espacio Cox al enterarse de la noticia. Como es de costumbre, Naya le respondió en sus historia.

¿Que dijo Roberto Cox?

“Eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar, y se grabaron, no los cuestionaste” apuntó la actual reina de Viña del Mar. Por su parte, Cox habló sobre esto en una transmisión en vivo e ironizó sobre los Facilines (apodo que llevan los seguidores de la influencer) y les agradeció por los mensajes de “amor” que le dejaron.

En la instancia el comunicador recordó que también criticó al estilista Jean Bohus, quien también utilizó su Instagram para informar que había sido víctima de un robo. “Me gustaría saber dónde estuvo el clasismo en mi comentario” lanzó. “A mí me sorprende la gente que comparte absolutamente toda su vida en redes sociales. Son libres de hacerlo, pero me llama la atención, porque no dejan espacio para la intimidad” dijo.

“A mí me da lo mismo el origen socioeconómico de Naya, sea rica o pobre (...) No me considero una persona clasista" aclaró y se refirió a los comentarios que lo tildaron de machista. "Tal vez por criticarla siendo mujer. Es totalmente loco pensarlo de esa forma” declaró. “Ella hizo la denuncia a Carabineros, no tengo por qué no creerle. Lamento mucho que haya pasado un momento tan violento como ese” mencionó.

“El problema está en lo que vino después. Te empiezan a funar e insultar. Si yo leyera la cantidad de insultos que recibí por interno, da cuenta de una sociedad súper agresiva. Ni siquiera se dieron el tiempo de ver lo que pasó en el programa. Simplemente, leyeron las palabras de su líder, y fueron a mi red social a putearme en todos los idiomas” lamentó.

