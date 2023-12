El periodista Roberto Cox se encuentra en Francia cubriendo el segundo proceso judicial en contra de Nicolás Zepeda, chileno acusado de asesinar y desaparecer a su expareja, Narumi, quien era una estudiante japonesa. El joven se encuentra cumpliendo una condena de 28 años de cárcel.



Cabe mencionar que no es primera vez que el periodista chileno es enviado a cubrir este caso en el país europeo. Cox estuvo siguiendo todo el primer proceso judicial e incluso logró llegar a importantes fuentes, ya que, maneja a la perfección el francés.



Roberto Cox aclara teoría de que Narumi esté viva



El rostro de CHV partió contando lo que piensa sobre una llamada que recibió de un testigo que dijo ver a Narumi viva.

“Su testimonio tiene un efecto más mediático que judicial. Él plantea una duda razonable: no se encontró nunca el cuerpo de Narumi, pero judicialmente no tiene valor porque no hay ninguna prueba”, señaló.



“Lo que hace él es plantear una duda razonable y que ustedes en su casa digan ‘puede ser que Narumi está viva’”, agregó.



Así mismo aclaró que “hay que determinar qué incidencia tiene Humberto Zepeda en la defensa de su hijo. El rumor indica que las diferencias que ha habido entre los abogados de Zepeda, han tenido que ver con cierta implicancia que ha querido tener la familia en la defensa”.



“En febrero pasado, antes del juicio de apelación, a mí me sonó el teléfono, un número desconocido, y tenía un código de Francia. Contesté y era Said (Neremi) quien me llamó por teléfono para decirme que Narumi estaba viva y para dar a conocer su testimonio”, relató.



“A mí me llamó la atención que tuviera mi teléfono. Lo que me enteré, a través de colegas, es que él mismo llamó a otros colegas chilenos para dar a conocer esta versión. Entonces, me llama mucho la atención. No llamó a colegas franceses, llamó a colegas chilenos. Me dejó dando vueltas, un halo de dudas, respecto a cuáles eran las reales intenciones de querer implantar esta teoría de que Naromi pueda ser hallada con vida”, finalizó.