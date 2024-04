¡Se refirió a su vida amorosa! Roberto Cox se lanza contra los periodistas de farándula tras pregunta de René de la Vega

El periodista de CHV Roberto Cox estuvo invitado en La Divina Comida y conversó con los comensales, Scarlette Gálvez, René De la Vega y Nicole Moreno sobre su vida amorosa y los rumores que lo han vinculado con diferentes rostros de la TV. En específico de la Vega le preguntó: "Oye y de los rumores, de Pamela Díaz, Fran García Huidobro, se habla de nombres ¿alguno de esos nombres son reales?".

Recordemos que la última relación publica del periodista terminó en 2022. Se trataba de su pololeo con la argentina Guinevere Serrot con quien duró dos años. "Siempre es triste terminar una relación donde hay cariño, amor" señaló en ese entonces y aseguró que mantenían una amistad, además no quiso profundizar en las razones tras el quiebre.

Roberto Cox apuntó contra periodista de farándula

Sobre su soltería el comunicador señaló que “estoy bien solo; o sea, no es que me planteé estar así, pero cuando llega, llega no más”. Bajo esta misma línea agregó que “si me preguntas si quiero ahora tener hijos y una familia tipo, te digo que no; pero tal vez si me preguntas en cinco o diez años más, digo que sí. Pero no estoy en busca de nada”.

Sobre la pregunta antes mencionada por de la Vega, Cox apuntó contra sus colegas faranduleros. “No me metan en problemas" dijo entre risas. “El 90% de lo que dicen los portales de farándula y los periodistas de farándula, que no son periodistas tampoco, no es verdad” lanzó. Luego complementó con que no tenía por qué entregar información sobre su vida personal.

“Me han comentado que fulanito dijo que ‘eres poco hombre porque no reconociste esa relación’ y todo eso”, planteó. “Y yo digo: ¿por qué te tengo que reconocer a ti con quién salgo?’ ¿Por qué le tengo que reconocer a gente que no conozco, en este caso a los televidentes, porque uno se debe al público porque es gente que en muchos caso te quiere mucho...; pero por qué tengo que darle explicaciones a gente que no conozco, o a un periodista de farándula que me dice: ‘oye, es verdad que estás saliendo con fulanita?’”, lanzó.

“Yo hago mi vida normal, salgo con mis amigos, me divierto, salgo a bailar, ahora estoy en el tema de la música (como Dj). Hago mi vida y no me importa. Puedo hablar con todo el mundo: hombres, mujeres, famosos, no famosos”, cerró.