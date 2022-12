Roberto "Cóndor" Rojas reaccionó al delicado estado de salud de Pelé en Brasil

El ex arquero de la selección chilena de fútbol, Roberto "Cóndor" Rojas, habló sobre el complejo estado de salud que afecta a la leyenda del fútbol mundial, Pelé, que lo tiene al borde de la muerte.

El estado de salud del exdelantero es de extrema preocupación. La leyenda del fútbol mundial lleva semanas internado producto del agresivo cáncer de colon que lo afecta y desde hace algunos días que la situación ya parece irreversible, tanto así que sus familiares ya comenzaron a despedirse del astro.

En Brasil saben que su partida puede ser cosa de horas. Sin ir más lejos, hace poco comenzaron a circular por redes sociales una serie de imágenes de lo que serían los preparativos del funeral del ídolo. La preocupación es total en tierras cariocas, así lo confesó el ex portero de la Roja.

"Las personas durante el mundial estaban muy preocupados por Pelé. Estaba la esperanza de que pudiera salir antes de la pascua, pero los médicos dieron un diagnostico muy poco alentador", confesó el otrora portero de gran carrera en Brasil.

Durante la noche buena, una de la hijas de Pelé publicó imágenes de toda la familia acompañando a la leyenda del fútbol. La situación es alarmante y para el ex portero chileno casi no hay vuelta atrás. "Se complicó el riñón y el hígado por el cáncer que tiene, que está avanzando mucho y que no respondía al tratamiento. Se siente en el aire que la situación ya es irreversible. Es complicado", aseguró.