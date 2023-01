Roberto "Cóndor" Rojas determinó que Pelé fue el mejor jugador de la historia

El exportero de la selección chilena de fútbol, Roberto “Cóndor” Rojas, reaccionó a la muerte de Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, donde nuevamente lo catalogó como el mejor jugador de toda la historia.

“Quien está vinculado al fútbol siente esta partida. Se fue el más grande de este deporte. Pelé es más que fútbol, es la cara de Brasil en el exterior. Pelé al lado de una pelota de fútbol hizo su mundo de una manera majestuosa”, señaló el ex portero nacional en diálogo con DSports.

Roberto Rojas exarquero @LaRoja: “Pelé dejó un legado dentro y fuera de la cancha. La imagen de Pelé para las nuevas generaciones es de un ícono del deporte. Ni Cristiano, Maradona ni Messi se compara a Pelé, ninguno”#DFSHACHILE pic.twitter.com/A87CvjjVTA — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) December 31, 2022

El otrora guardameta de Colo Colo aún guarda en su memoria las veces que presenció en vivo el talento de “O Rei”. “Yo me acuerdo de Pelé desde que iba a ver al Santos en los torneos de verano. Nació en una cancha de fútbol. Para mí no hay un jugador antes de Pelé y no hay otro después de Pelé. Como él, no habrá nunca más”, afirmó.

Finalmente, el exportero dejó claro que Edson Arantes do Nascimento está por sobre otras leyendas del fútbol. “Pelé dejó un legado dentro y fuera de la cancha. La imagen de él para las nuevas generaciones es de un ícono del deporte. Cristiano, Maradona y Messi se comparan con Pelé, ninguno”, concluyó.