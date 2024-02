Gustavo Quinteros no lo pasa para nada bien en Argentina, y es que Vélez Sarsfield sufrió una verdadera paliza tras caer por 5-0 a manos de River Plate. Tras el partido, el exentrenador de Colo Colo analizó el resultado de manera muy negativa, e incluso criticó fuertemente a sus dirigidos del cuadro fortinero.

"Desde el arranque, el Monumental fue una fiesta: River salió a comerse a Vélez", así es como la prensa argentina reaccionó al partido que tiene al técnico argentino-boliviano en una situación muy delicada al mando de su nuevo equipo, pero tal como ocurría en el Cacique, Quinteros tuvo poca autocrítica, y en la búsqueda de culpables terminó destruyendo a sus jugadores.

"Es un resultado que da vergüenza, como entrenador me da vergüenza. No esperaba nunca una actuación, en el primer tiempo, de tanta fragilidad en la marca, dejar tan libres a los rivales en el área. Regalamos dos goles de pelota parada, otro gol tocando para atrás. Un equipo muy frágil defensivamente. Perdimos casi todos los duelos, River fue superior en todo momento", disparó el técnico tras el encuentro.

Su descargó continuó: "El segundo tiempo lo mejoramos, hablamos mucho de esa fragilidad, de la falta de actitud en la marca y en la concentración, pero era demasiado tarde. Hay mucho trabajo por hacer, creo que debemos cambiar de actitud. Es un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente, le cuesta revertir situaciones adversas".

"No estuvimos concentrados, regalamos tres goles, cada uno tiene una marca y cabecearon solos. Fueron errores que el rival aprovechó. Fue distinta la actitud de los que entraron, pero no tuvo nada que ver el esquema, fue un tema de fragilidad, de falta de agresividad, dejar recibir, eso es lo que realmente pasó en el partido", cerró Gustavo Quinteros, que desde su llegada a Vélez no ha podido ganar ningún encuentro, y la prensa trasandina ya espeluca con su pronta salida del club de Buenos Aires.

