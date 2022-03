Richarlison quiere vivir una "fiesta" ante Chile en el Maracaná

El excéntrico delantero brasileño del Everton, Richarlison, sacó la voz después de ocho meses al margen de la selección brasilera.

"Me sentía triste porque estaba fuera por una lesión que era grave. Muchos reporteros y comentaristas ya me veían afuera del Mundial. Yo estaba tranquilo porque conozco mi talento, mi potencial. Nos guste o no, ya tengo un historial aquí con la camiseta de la selección", sentenció en rueda de prensa.

"No estoy acá por lindo", dijo antes de enfrentar a los periodistas en conferencia de prensa. Y luego les envió un recado a quienes lo critican.

"Creo que también deberían tener un poco de respeto. Trabajamos duro, trabajamos en serio. Yo estaba totalmente tranquilo. Por supuesto, vimos la evolución de los nuevos jugadores que llegaban. Nos guste o no, la competencia ha crecido mucho", explicó el ariete.

"Va a ser un bonito partido. Sabemos la calidad que tiene el equipo de Chile, un equipo que lucha mucho, lo vimos en la Copa América. Pero con la ayuda de nuestros hinchas en el Maracaná, que seguramente estará repleto, tenemos todo para hacer un gran partido. Contamos con el apoyo de los hinchas para hacer una gran fiesta", cerró.

¡Feliz por volver! La alegría de Richarlison al regresar a la Selección de Brasil, para esta última doble fecha de #EliminatoriasSudamericanas.



📹 @CBF_Futebol pic.twitter.com/lIS3h4so29 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.