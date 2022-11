Ricardo Lunari criticó el tetracampeonato de la Universidad Católica

El histórico exjugador de la Universidad Católica, Ricardo Lunari, participó en un distendido diálogo con Los Tenores de ADN Radio Chile, en el marco de la charla “El Día Después” que brindará junto a otros históricos de la UC.

Fue ahí donde el ex DT de Provincial Osorno criticó el presente y el histórico tetracampeonato conseguido por el club. “No me gusta el de Holan, ni el de Quinteros ni el de Beñat. Católica no era vistosa a pesar de salir campeón, a mí me gusta el fútbol vistoso”, apuntó, haciendo una comparación con el nivel que mostraba el elenco de la franja durante su período de jugador en el club.

“Quiero que salgan campeones siempre y jugando como quiera, lógico. Hubo momentos en que se jugó bien, pero la idea general no tiene mucho que ver con la historia del fútbol bien jugado de Católica”, justificó el formado en Newell’s Old Boys.

Con una incipiente carrera como entrenador, que ya lo tuvo dirigiendo en el país a Santiago Morning, Deportes Valdivia y Deportes Osorno, cuestionó duramente el nivel de los jugadores. “Es espantoso, comparado con el fútbol de antes. Se van retirando los buenos, uno ve jugadores con muchas deficiencias técnicas. De 30 jugadores, no hay uno que patee con las dos piernas, no saben dominando el balón“, lamentó, junto con profundizar en los líos para dirigir clubes.

“Los técnicos de primera seguimos terminando la formación de jugadores a los 26 años, los técnicos de inferiores están preocupados de ir subiendo. De a poquito voy perdiendo el entusiasmo, es todo utopía lo nuestro, se te meten equipos atrás y el que es protagonista termina pagando“, cuestionó el ex jugador de 52 años.